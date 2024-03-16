Лолита рассказала, что Пугачева сильно повлияла на творчество певца Shaman

Лолита вспомнила, что в 2013 году Shaman участвовал в третьем сезоне шоу «Фактор А», где получил именной приз «Золотая звезда Аллы». По словам певицы, у Дронова не было звездной болезни после того, как его карьера пошла в гору.

«Вообще-то с Аллой Борисовной мы в одном проекте SHAMAN пестовали, целовали в щечки», — вспомнила звезда.

Лолита также назвала Дронова очень искренним во время исполнения патриотических песен.

Ранее продюсер и бывший супруг Аллы Пугачевой Евгений Болдин назвал Дронова «социальным героем», напоминает «Радиоточка НСН».

