Лолита рассказала, что Пугачева сильно повлияла на творчество певца Shaman
Певица Лолита Милявская рассказала, что исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) постоянно развивается и работает над своим творчеством. Об этом артистка рассказала в шоу «Повесточка».
Лолита вспомнила, что в 2013 году Shaman участвовал в третьем сезоне шоу «Фактор А», где получил именной приз «Золотая звезда Аллы». По словам певицы, у Дронова не было звездной болезни после того, как его карьера пошла в гору.
«Вообще-то с Аллой Борисовной мы в одном проекте SHAMAN пестовали, целовали в щечки», — вспомнила звезда.
Лолита также назвала Дронова очень искренним во время исполнения патриотических песен.
Ранее продюсер и бывший супруг Аллы Пугачевой Евгений Болдин назвал Дронова «социальным героем», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС РФ пресекли попытки проникновения в РФ украинских диверсантов
- За выборами президента в России наблюдают более 330 000 человек
- При ракетном ударе по санаторию в Одессе уничтожены около 100 западных наемников
- Лолита рассказала, что Пугачева сильно повлияла на творчество певца Shaman
- Экономист Антонов: Выборы президента РФ повлияют на курс рубля
- Собянин рассказал, как в Москве сохраняют наследие архитектора Шехтеля
- ВСУ обстреляли села в двух районах Курской области
- Более 1,6 млн избирателей стали победителями первого розыгрыша «Миллион призов»
- ЦИК: Явка на выборах президента России составляет 38,35%
- Собянин рассказал об уникальных московских городских вокзалах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru