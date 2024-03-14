Продюсер Болдин назвал SHAMAN «социальным героем»
Популярность исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) связана с социальной ориентированностью артиста, заявил продюсер и бывший супруг Аллы Пугачевой Евгений Болдин.
«Он нашел свое амплуа — я русский и за русских. Это сегодня в тему дня, нужно стране. Он не только хороший певец, но еще и социальный герой», - сказал он в разговоре с NEWS.ru.
По словам продюсера, социальное явление имеет большое значение в репертуаре любого певца, ведь песня становится популярной, когда цепляет слушателя.
Ранее SHAMAN стал самым гастролирующим артистом России. Также полные залы продолжают собирать Григорий Лепс и группа «Руки Вверх», а Сергей Лазарев из-за высокого спроса вынужден организовывать дополнительные выступления, передает «Радиоточка НСН».
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