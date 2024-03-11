SHAMAN возглавил рейтинг самых востребованных российских звезд
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) стал самым гастролирующим артистом России. Об этом сообщает сайт KP.RU, изучивший гастрольные графики российских исполнителей.
Сообщается, что также полные залы продолжают собирать Григорий Лепс и группа «Руки Вверх», а Сергей Лазарев из-за высокого спроса вынужден организовывать дополнительные выступления. В ТОП попал и Ярослав Сумишевский - у него до июня 2024 года запланировано 30 концертов.
Отмечается, что большинство артистов, в настоящее время собирающие аншлаги, ранее озвучивали свою патриотическую позицию.
«Список артистов, на концерты которых люди покупают билеты, изменился. Зрители сами исключили оттуда артистов-молчунов – то есть тех, кто не поддерживает свою страну, наших военнослужащих, а просто отмалчиваются», - указал продюсер Илья Саглиани.
Ранее певец SHAMAN дал концерт в Можайской женской исправительно-трудовой колонии №5 и представил новую песню «Мама», сообщает RT.
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