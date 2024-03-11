SHAMAN возглавил рейтинг самых востребованных российских звезд

Сообщается, что также полные залы продолжают собирать Григорий Лепс и группа «Руки Вверх», а Сергей Лазарев из-за высокого спроса вынужден организовывать дополнительные выступления. В ТОП попал и Ярослав Сумишевский - у него до июня 2024 года запланировано 30 концертов.

Отмечается, что большинство артистов, в настоящее время собирающие аншлаги, ранее озвучивали свою патриотическую позицию.

«Список артистов, на концерты которых люди покупают билеты, изменился. Зрители сами исключили оттуда артистов-молчунов – то есть тех, кто не поддерживает свою страну, наших военнослужащих, а просто отмалчиваются», - указал продюсер Илья Саглиани.

Ранее певец SHAMAN дал концерт в Можайской женской исправительно-трудовой колонии №5 и представил новую песню «Мама», сообщает RT.

