Little Big предсказали второе место на отмененном «Евровидении»
Музыкальный обозреватель в эфире НСН рассказал, чем бы закончилось «Евровидение-2020» для Little Big.
Музыкальный конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в Нидерландах, официально отменили из-за пандемии коронавируса. Россию на конкурсе должна была представлять рев-группа Little Big.
В беседе с НСН музыкальный обозреватель Денис Ступников заявил, что группа Little Big заняла бы второе место международного песенного конкурса, если бы не отмена конкурса.
«Отмена "Евровидения", на самом деле, не очень заметное событие по сравнению с тем, что происходит в целом в мире. Если говорить о перспективах группы Little Big, то шансы на победу у них были достаточно высокие, так как "Евровидение" никакого отношения к музыке не имеет, точно так же, как и группа Little Big. Это сугубо фриковое мероприятие, а они сугубо фриковая группа, где музыки как таковой нет, поэтому они бы нашли друг друга. Первое место они вряд ли заняли бы из-за негативного отношения Европы к России, но второе или третье, я думаю, совершенно реально», - пояснил свою позицию Ступников.
«Евровидение-2020» должно было состояться в Роттердаме в 65-й раз с 12 по 16 мая. Планировалось, что Россию на музыкальном состязании представит группа Little Big с песней Uno, клип на которую за несколько часов после официальной публикации на Youtube-канале «Евровидения» набрал более 2,5 млн просмотров. Сейчас этот ролик посмотрели более 30 млн раз.
Ранее НСН сообщала, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с сожалением отреагировал на отмену международного конкурса. При этом он подчеркнул, что по "результатам просмотров на официальном YouTube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big".
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