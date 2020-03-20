Little Big предсказали второе место на отмененном «Евровидении»

«Отмена "Евровидения", на самом деле, не очень заметное событие по сравнению с тем, что происходит в целом в мире. Если говорить о перспективах группы Little Big, то шансы на победу у них были достаточно высокие, так как "Евровидение" никакого отношения к музыке не имеет, точно так же, как и группа Little Big. Это сугубо фриковое мероприятие, а они сугубо фриковая группа, где музыки как таковой нет, поэтому они бы нашли друг друга. Первое место они вряд ли заняли бы из-за негативного отношения Европы к России, но второе или третье, я думаю, совершенно реально», - пояснил свою позицию Ступников.

«Евровидение-2020» должно было состояться в Роттердаме в 65-й раз с 12 по 16 мая. Планировалось, что Россию на музыкальном состязании представит группа Little Big с песней Uno, клип на которую за несколько часов после официальной публикации на Youtube-канале «Евровидения» набрал более 2,5 млн просмотров. Сейчас этот ролик посмотрели более 30 млн раз.

Ранее НСН сообщала, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с сожалением отреагировал на отмену международного конкурса. При этом он подчеркнул, что по "результатам просмотров на официальном YouTube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big".

