Little Big предсказали второе место на отмененном «Евровидении»

Музыкальный обозреватель в эфире НСН рассказал, чем бы закончилось «Евровидение-2020» для Little Big.

Музыкальный конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в Нидерландах, официально отменили из-за пандемии коронавируса. Россию на конкурсе должна была представлять рев-группа Little Big.

В беседе с НСН музыкальный обозреватель Денис Ступников заявил, что группа Little Big заняла бы второе место международного песенного конкурса, если бы не отмена конкурса.

Коронавирус отменил «Евровидение-2020»

«Отмена "Евровидения", на самом деле, не очень заметное событие по сравнению с тем, что происходит в целом в мире. Если говорить о перспективах группы Little Big, то шансы на победу у них были достаточно высокие, так как "Евровидение" никакого отношения к музыке не имеет, точно так же, как и группа Little Big. Это сугубо фриковое мероприятие, а они сугубо фриковая группа, где музыки как таковой нет, поэтому они бы нашли друг друга. Первое место они вряд ли заняли бы из-за негативного отношения Европы к России, но второе или третье, я думаю, совершенно реально», - пояснил свою позицию Ступников.

«Евровидение-2020» должно было состояться в Роттердаме в 65-й раз с 12 по 16 мая. Планировалось, что Россию на музыкальном состязании представит группа Little Big с песней Uno, клип на которую за несколько часов после официальной публикации на Youtube-канале «Евровидения» набрал более 2,5 млн просмотров. Сейчас этот ролик посмотрели более 30 млн раз.

Ранее НСН сообщала, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с сожалением отреагировал на отмену международного конкурса. При этом он подчеркнул, что по "результатам просмотров на официальном YouTube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big".

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ФОТО: youtube.com
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