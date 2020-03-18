Эрнст назвал «победителя» «Евровидения 2020»

В свою очередь, музыкальный продюсер, телеведущая и член национального жюри Евровидения-2018 Яна Рудковская также заявила, что сожалеет из-за отмены Евровидения-2020. По её словам, у Little Big были все шансы, чтобы одержать победу в музыкальном конкурсе, подчёркивает RT.

Ранее сегодня стало известно, что организаторы песенного конкурса приняли решение о переносе “Евровидения” на 2021 год в связи с угрозой распространения COVID-19, пишет Свободная пресса.

