Эрнст назвал «победителя» «Евровидения 2020»

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с сожалением отреагировал на отмену международного песенного конкурса “Евровидение-2020”. Как пишут РИА Новости, при этом он подчеркнул, что по “результатам просмотров на официальном YouTube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big”.

Коронавирус отменил «Евровидение-2020»

В свою очередь, музыкальный продюсер, телеведущая и член национального жюри Евровидения-2018 Яна Рудковская также заявила, что сожалеет из-за отмены Евровидения-2020. По её словам, у Little Big были все шансы, чтобы одержать победу в музыкальном конкурсе, подчёркивает RT.

Ранее сегодня стало известно, что организаторы песенного конкурса приняли решение о переносе “Евровидения” на 2021 год в связи с угрозой распространения COVID-19, пишет Свободная пресса.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Алексей Куденко
ТЕГИ:ЕвровидениеКонстантин ЭрнстКоронавирус