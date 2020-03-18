Коронавирус отменил «Евровидение-2020»
Песенный конкурс «Евровидение-2020» отменён в связи с распространением коронавируса в Европе. С таким заявлением выступили организаторы мероприятия, пишет RT.
Отмечается, что музыкальный конкурс проходил в течение 64 лет без перерыва. В этом году нашу страну на Евровидении должна была представить группа Little Big с песней Uno.
Как пишут Дни.ру, следующий конкурс пройдет в 2021 году также в Роттердаме, но с совершенно новыми песнями. Причем артисты, заявленные на "Евровидение-2020", приглашены спеть на следующем музыкальном конкурсе, однако, по правилам, обязаны исполнить новые песни.
Отмечается, что организаторы рассматривали альтернативные варианты проведения конкурса, однако в итоге было принято решение перенести проведения мероприятия на 2021 год, подчёркивает Свободная пресса.
Кстати, ранее лидер группы Little Big дал коронавирусу новое название. Илья Прусикин считает, что он должен называться «сorUNOvirus». Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Пользователи социальной сети по достоинству оценили шутку солиста Little Big, связавшего одну из самых обсуждаемых тем года с названием песни, которую коллектив подготовил для выступления на «Евровидении». Напомним, композиция называется «Uno».
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