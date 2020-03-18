Коронавирус отменил «Евровидение-2020»

Песенный конкурс «Евровидение-2020» отменён в связи с распространением коронавируса в Европе. С таким заявлением выступили организаторы мероприятия, пишет RT.

Отмечается, что музыкальный конкурс проходил в течение 64 лет без перерыва. В этом году нашу страну на Евровидении должна была представить группа Little Big с песней Uno.

Как пишут Дни.ру, следующий конкурс пройдет в 2021 году также в Роттердаме, но с совершенно новыми песнями. Причем артисты, заявленные на "Евровидение-2020", приглашены спеть на следующем музыкальном конкурсе, однако, по правилам, обязаны исполнить новые песни.

Отмечается, что организаторы рассматривали альтернативные варианты проведения конкурса, однако в итоге было принято решение перенести проведения мероприятия на 2021 год, подчёркивает Свободная пресса.