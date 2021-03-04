Группа LITTLE BIG появилась в списке кандидатов на «Евровидение» от России

Ранее сообщалось, что в этом году Киркоров поедет на «Евровидение» в составе команды от Молдавии. Артист продюсировал композицию, которую споет Натальей Гордиенко – представительница страны.

Также в списке кандидатов участвующих в голосовании от Первого канала появились имена Егора Крида, NILETTO, Morgenshtern’а, Антона Беляева и дуэт #2Маши.

В этом году «Евровидение» пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.

