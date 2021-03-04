Группа LITTLE BIG появилась в списке кандидатов на «Евровидение» от России

Группа LITTLE BIG в своем Instagram заявила о желании поехать на «Евровидение- 2021».

Коллектив выложил видео, в котором музыканта одеты в черные костюмы и используют «нейтрализатор», чтобы стереть память «Пухляшу». Ролик стилизован под серию фильмов «Люди в Черном». При этом все остальные публикации в аккаунте группы пропали.

Видео они подписали просто «08.03.21». В этот день на Первом канале пройдет голосование за представителя от России на песенном конкурсе.

На «Евровидение» поедет Бузова? Критики и продюсеры гадают на кандидатов

Популярный исполнитель Филипп Киркоров сегодня также занят подготовкой к «Евровидению»: своим друзьям и подписчикам в Instagram он представит песню, которую подготовил для конкурса.

Киркоров поедет на «Евровидение» от Молдавии

Ранее сообщалось, что в этом году Киркоров поедет на «Евровидение» в составе команды от Молдавии. Артист продюсировал композицию, которую споет Натальей Гордиенко – представительница страны.

Также в списке кандидатов участвующих в голосовании от Первого канала появились имена Егора Крида, NILETTO, Morgenshtern’а, Антона Беляева и дуэт #2Маши.

В этом году «Евровидение» пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: euroinvision.ru
ТЕГИ:МузыкантыЕвровидение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры