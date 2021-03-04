Группа LITTLE BIG появилась в списке кандидатов на «Евровидение» от России
Группа LITTLE BIG в своем Instagram заявила о желании поехать на «Евровидение- 2021».
Коллектив выложил видео, в котором музыканта одеты в черные костюмы и используют «нейтрализатор», чтобы стереть память «Пухляшу». Ролик стилизован под серию фильмов «Люди в Черном». При этом все остальные публикации в аккаунте группы пропали.
Видео они подписали просто «08.03.21». В этот день на Первом канале пройдет голосование за представителя от России на песенном конкурсе.
Популярный исполнитель Филипп Киркоров сегодня также занят подготовкой к «Евровидению»: своим друзьям и подписчикам в Instagram он представит песню, которую подготовил для конкурса.
Ранее сообщалось, что в этом году Киркоров поедет на «Евровидение» в составе команды от Молдавии. Артист продюсировал композицию, которую споет Натальей Гордиенко – представительница страны.
Также в списке кандидатов участвующих в голосовании от Первого канала появились имена Егора Крида, NILETTO, Morgenshtern’а, Антона Беляева и дуэт #2Маши.
В этом году «Евровидение» пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 385 / сут.
Умерли
87 823+475 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+16 123 / сут.
- Девять военнослужащих погибли при крушении вертолёта в Турции
- Суд закрыл дело врача-гематолога Мисюриной, осуждённой за смерть пациента
- Путин пошутил про новый дворец
- Бывший президент Армении обвинил Пашиняна в «запланированном поражении»
- Путин назвал число россиян, получивших оба компонента вакцины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru