Евростат зафиксировал рекордное бегство украинцев из Польши

В июне Польшу покинуло рекордное количество украинских беженцев, что сделало страну лидером в Евросоюзе по темпам их оттока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата и публикацию портала Wydarzenia Interia.

Согласно статистике, только за один месяц из республики выехали более шести тысяч граждан Украины. Отмечается, что, несмотря на сохранение за Варшавой второго места в ЕС по общему числу принятых переселенцев, именно там зафиксировано самое значительное сокращение их количества.