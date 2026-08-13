Евростат зафиксировал рекордное бегство украинцев из Польши

В июне Польшу покинуло рекордное количество украинских беженцев, что сделало страну лидером в Евросоюзе по темпам их оттока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата и публикацию портала Wydarzenia Interia.

Согласно статистике, только за один месяц из республики выехали более шести тысяч граждан Украины. Отмечается, что, несмотря на сохранение за Варшавой второго места в ЕС по общему числу принятых переселенцев, именно там зафиксировано самое значительное сокращение их количества.

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Одной из главных причин отъезда граждан Украины называются ухудшение двусторонних отношений и участившиеся конфликты, в том числе нападения на беженцев.

Ранее польское издание Gazeta Wyborcza писало, что за последние полгода число преступлений в отношении украинцев на территории страны выросло на треть. Рост бытового насилия и напряженность между гражданами двух государств заставляют многих украинских беженцев искать для жизни другие европейские страны.

Украинцы, которые за все эти годы не устроились в ЕС на работу, не пытались ассимилироваться или имеют судимости, точно будут депортированы на родину для пополнения рядов ВСУ, заявил в беседе с НСН экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

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ФОТО: ТАСС / dpa
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