Лидер «Морального кодекса» Мазаев сообщил, что у него диагностировали опухоль
Советский и российский музыкант, заслуженный артист России, лидер группы «Моральный кодекс» 63-летний Сергей Мазаев признался, что у него диагностирована доброкачественная опухоль. Об этом артист сказал в беседе с изданием «Абзац».
По словам музыканта, ему нужно лечиться и ложиться на операцию. Кроме того, артист не сможет принять участие в концерте, посвященном 50-летию экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.
«Абзац» напоминает, что Мазаев не в первый раз говорит о проблемах со здоровьем. Так, в 2018 году в одном из интервью музыкант пожаловался на артроз и рассказал, что его ждет операция на тазобедренном суставе.
Ранее Сергей Мазаев выступил «Культурным гидом» в беседе с НСН, напоминает «Радиоточка НСН».
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