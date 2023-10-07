Лидер «Морального кодекса» Мазаев сообщил, что у него диагностировали опухоль

По словам музыканта, ему нужно лечиться и ложиться на операцию. Кроме того, артист не сможет принять участие в концерте, посвященном 50-летию экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.

«Абзац» напоминает, что Мазаев не в первый раз говорит о проблемах со здоровьем. Так, в 2018 году в одном из интервью музыкант пожаловался на артроз и рассказал, что его ждет операция на тазобедренном суставе.

Ранее Сергей Мазаев выступил «Культурным гидом» в беседе с НСН, напоминает «Радиоточка НСН».

