«Кларнет Мазая и ужас Винни»: Культурный гид страны на выходные
Сергей Мазаев рассказал в эфире НСН о любимом театре, «Чебурашке» и Кейт Бланшетт, фанаты готовятся к юбилеям Князя и Агаты, а киноманов ждут «Праведник» со злобным Пухом и Пятачком.
Концерты: «Князь, Король и новый Кодекс»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий предстоящих выходных.
Культурным гидом НСН сегодня стал лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев.
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Концертный уикенд в Москве стартует с субботнего выступления группы КняZz (VK Stadium, 18 февраля), приуроченного к 50-летию Андрея Князева. Глеб Самойлов и The Matrixx с симфоническим оркестром отметят 35-летие «Агаты Кристи» (Крокус Сити Холл, 22 февраля), а «Моральный кодекс» представит песни с нового, еще не вышедшего альбома (1930, 22 февраля).
Вячеслав Бутусов порадует перед праздниками фанатов из Калуги (22 февраля), «Чайф» представит «Зимнюю акустику» в Екатеринбурге (18 февраля), «Северный Флот» зажжет Оренбург (18 февраля), Челябинск (20 февраля) и Екатеринбург (21 февраля) хитами группы «Король и Шут», а «Танцы Минус» дадут концерт в Питере (17 февраля).
Сергей Мазаев рассказал НСН, что московский концерт увенчает для его группы целую череду праздников.
«В ближайшее время у нас будет концерт "Морального кодекса" 22 февраля в клубе "1930", мы поиграем там новые песни, которые еще никто не слышал, правда, на маленьких площадках мы их играли. Мы всегда играли 22-23 февраля, и в этом году также. Это всегда были праздничные дни, мы чествовали защитников Отечества. У нас там много праздников: у Коли Расторгуева День рождения, у моего сына – 22-го, у многих друзей, у нашего басиста, контрабасиста, у Кильдея 11-го, 12-го у Солича. Февраль у нас всегда был такой пьяный месяц», - отметил Мазаев.
По его словам, новый альбом «Морального кодекса» записан наполовину, правда, весной он вряд ли выйдет.
«Новый альбом будет в течение этого года. Мы планировали его выпустить раньше, но обстоятельства сложились так, что у нас не было возможности. Снесли здание, в котором находилась наша студия, и пришлось потратить много времени, чтобы найти новое место для репетиций. Половина альбома уже готова и полальбома надо доделывать. Стиль будет наш, хард-рок, мы хотим даже потяжелее в этот раз. Мы хотели выпустить его весной, думали к маю, но вряд ли успеем. Делать его урезанным, 8 песен, - это было бы возможно, если бы это была пластинка с популярными песнями, но это должно быть подлиннее», - добавил собеседник НСН.
Театры: «Сказка Большого и первый эшелон»
В число самых популярных театральных постановок уикенда, по версии «Kassir.ru», вошли «Вишневый сад» Владимира Мирзоева в Театре имени Пушкина с Александром Петровым и Викторией Исаковой, и моноспектакль Сергея Маковецкого «Неслучайная встреча», который он представит в Петербурге.
Гоша Куценко и компания представят в Северной столице новую версию спектакля «Ladies Night», а волгоградские театралы увидят мюзикл Максима Дунаевского «Мата Хари. Любовь и шпионаж», в котором ранее играли Лариса Долина и Дмитрий Харатьян.
Ну а Сергей Мазаев признался НСН, что с детства любит Большой театр, рекомендовав при этом актеров «первого эшелона».
«Конечно, самый любимый для меня - это Большой театр. Так получилось, что когда я учился в старших классах, у мамы была знакомая, которая доставала билеты, и я посетил очень много спектаклей в Большом театре. Я еще занимался музыкой, на кларнете играл и, конечно, во всех антрактах стоял у оркестровой ямы и глазел на инструменты. Театр Сатиры очень любил я, Театр Маяковского, Театр Моссовета. Сейчас я хожу в любые театры, очень много новых появилось. В Большом театре я был незадолго до Нового года, смотрел балет "Дочь фараона": наивная такая и простая сказка, но очень красивая. Безусловно, на звезд приятно ходить, но не это является главным, просто наличие звезд всегда повышает качество спектакля. Поклонники любят их игру, их эмоцию. Машков, Миронов и Хабенский? Это все первый эшелон наших актеров, флагманы нашего театрального искусства. Мы и с Владимиром, и с Евгением в приятельских отношениях», - сказал лидер «Морального кодекса».
Кино: Добрый Базилио и злой Винни-Пух
В числе главных премьер нового киноуикенда, стартующего в России уже сегодня, военная драма «Праведник» с Александром Яценко, Сергеем Маковецким и Константином Хабенским об оккупации фашистами Белоруссии.
Малыши увидят российский мультфильм «Снежная королева. Разморозка», а любители экзотики – британский хоррор «Винни-Пух: Кровь и мёд», представляющий новый взгляд на любимых героев.
В кинотеатре «Художественный» 18 февраля стартует программа «Школьные каникулы», в рамках которой покажут французский фильм «Белль и Себастьян. Новое поколение», «Королевство полной луны» Уэса Андерсона, «Приключения Паддингтона», «Изумительный Морис», «Чебурашку» и другие картины.
Сергей Мазаев сказал НСН, что его семья в восторге от нового «Чебурашки», рассказав также об отношении к современным комедиям и «обезьяньим» фильмам.
«Моя семья ходила на «Чебурашку» – все в восторге. Очень хорошее и доброе кино получилось. Новый фильм о Высоцком я не смотрел, а «Квартет И»… я видел «О чем говорят мужчины», но это не мое совсем, мне просто жаль время терять. Не то, чтобы это плохо или хорошо, это легкое развлечение в чистом виде, которое не оставляет никаких знаний после просмотра. Это для свободной головы, а я больше люблю научно-популярные вещи, такие фэнтези как «Аватар» - это очень приятно, плюс они многие предсказывают будущее. Я к кино стал относиться спокойно и, по большому счету, перестал смотреть фильмы, потому что проблематика там: либо надо переживать за каких-то подонков, гангстеров, которые хотят что-то ограбить или утащить, или какие-то измены бесконечные, сексуальные страсти. Это чисто обезьянья тема, биология», - посетовал лидер «Морального кодекса».
Мазаев также рассказал о своем киноопыте и общении с голливудской актрисой Кейт Бланшетт, получившей два «Оскара» за фильмы «Жасмин» и «Авиатор».
«В основном это были дружеские жесты от моих друзей-режиссеров, меня приглашали в основном в эпизодах. Единственная роль, в которой я снялся, это Бубука из фильма "Копейка" по сценарию Сорокина. Это фильм Ивана Дыховичного. Еще я снимался в роли Кота Базилио в музыкальной шутке "Новые приключения Буратино", там снимались все эстрадные артисты. У нас очень много хороших актеров было и есть, наша классическая театральная школа – одна из лучших в мире. Мне однажды посчастливилось брать интервью для журнала у Кейт Бланшетт. Она очень много изучала и нашего Михаила Чехова, и очень любит классическую русскую драматургию. Там это все у них в большом почете», - заключил собеседник НСН.
Художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин ранее говорил НСН, что не верит в успех фильма «Винни-Пух. Кровь и мёд», а кинокритик Давид Шнейдеров напомнил, что первый ужастик про медвежонка и его друзей был создан группой «Монгол Шуудан», спевшей в своей время про то, «как Пятачок завалил Винни-Пуха».
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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