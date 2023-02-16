«Кларнет Мазая и ужас Винни»: Культурный гид страны на выходные

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий предстоящих выходных.

Культурным гидом НСН сегодня стал лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев.

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Концертный уикенд в Москве стартует с субботнего выступления группы КняZz (VK Stadium, 18 февраля), приуроченного к 50-летию Андрея Князева. Глеб Самойлов и The Matrixx с симфоническим оркестром отметят 35-летие «Агаты Кристи» (Крокус Сити Холл, 22 февраля), а «Моральный кодекс» представит песни с нового, еще не вышедшего альбома (1930, 22 февраля).

Вячеслав Бутусов порадует перед праздниками фанатов из Калуги (22 февраля), «Чайф» представит «Зимнюю акустику» в Екатеринбурге (18 февраля), «Северный Флот» зажжет Оренбург (18 февраля), Челябинск (20 февраля) и Екатеринбург (21 февраля) хитами группы «Король и Шут», а «Танцы Минус» дадут концерт в Питере (17 февраля).

Сергей Мазаев рассказал НСН, что московский концерт увенчает для его группы целую череду праздников.

«В ближайшее время у нас будет концерт "Морального кодекса" 22 февраля в клубе "1930", мы поиграем там новые песни, которые еще никто не слышал, правда, на маленьких площадках мы их играли. Мы всегда играли 22-23 февраля, и в этом году также. Это всегда были праздничные дни, мы чествовали защитников Отечества. У нас там много праздников: у Коли Расторгуева День рождения, у моего сына – 22-го, у многих друзей, у нашего басиста, контрабасиста, у Кильдея 11-го, 12-го у Солича. Февраль у нас всегда был такой пьяный месяц», - отметил Мазаев.

По его словам, новый альбом «Морального кодекса» записан наполовину, правда, весной он вряд ли выйдет.

«Новый альбом будет в течение этого года. Мы планировали его выпустить раньше, но обстоятельства сложились так, что у нас не было возможности. Снесли здание, в котором находилась наша студия, и пришлось потратить много времени, чтобы найти новое место для репетиций. Половина альбома уже готова и полальбома надо доделывать. Стиль будет наш, хард-рок, мы хотим даже потяжелее в этот раз. Мы хотели выпустить его весной, думали к маю, но вряд ли успеем. Делать его урезанным, 8 песен, - это было бы возможно, если бы это была пластинка с популярными песнями, но это должно быть подлиннее», - добавил собеседник НСН.

