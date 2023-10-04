Кевин Спейси госпитализирован в Ташкенте с подозрением на инфаркт
Американского актера Кевина Спейси госпитализировали в столице Узбекистана Ташкенте. Об этом пишет издание The Sun.
Сообщается, что у актера полностью онемела левая рука. Его экстренно госпитализировали из-за опасений относительно сердечного приступа.
Спейси доставили в больницу и провели МРТ-исследование. Диагноз не подтвердился.
Актер прибыл в Узбекистан на Ташкентский международный кинофестиваль.
Ранее Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах из-за якобы имевших место приставаний к массажисту в 2016 году. Согласно заявлению истца, актер записывался на процедуры под чужим именем и несколько раз домогался до него, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru