Кевин Спейси госпитализирован в Ташкенте с подозрением на инфаркт

Сообщается, что у актера полностью онемела левая рука. Его экстренно госпитализировали из-за опасений относительно сердечного приступа.

Спейси доставили в больницу и провели МРТ-исследование. Диагноз не подтвердился.

Актер прибыл в Узбекистан на Ташкентский международный кинофестиваль.

Ранее Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах из-за якобы имевших место приставаний к массажисту в 2016 году. Согласно заявлению истца, актер записывался на процедуры под чужим именем и несколько раз домогался до него, передает «Радиоточка НСН».

