Экс-тренер «Зенита» Манчини возглавил сборную Италии
Роберто Манчини, в сезоне 2017/2018 тренировавший питерский ФК «Зенит», стал главным тренером сборной Италии. Об этом сообщает Итальянская федерация футбола (FIGC).
Глава организации Джованни Малаго напомнил, что Манчини уже тренировал национальную команду. Под его руководством итальянцы стали чемпионами Европы в 2021 году и дважды выходили в финал Лиги наций.
Кроме того, возглавляемая Манчини сборная Италии не проиграла на протяжении 37 матчей подряд - это достижение только на ЧМ-2026 превзошли испанцы.
«Я посчитал правильным, что Роберто Манчини должен стать тренером национальной сборной по целому ряду причин», - заключил Малаго.
Ранее Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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