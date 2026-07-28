Экс-тренер «Зенита» Манчини возглавил сборную Италии

Глава организации Джованни Малаго напомнил, что Манчини уже тренировал национальную команду. Под его руководством итальянцы стали чемпионами Европы в 2021 году и дважды выходили в финал Лиги наций.

Кроме того, возглавляемая Манчини сборная Италии не проиграла на протяжении 37 матчей подряд - это достижение только на ЧМ-2026 превзошли испанцы.

«Я посчитал правильным, что Роберто Манчини должен стать тренером национальной сборной по целому ряду причин», - заключил Малаго.

Ранее Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».