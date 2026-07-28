Аптеки выступили против досудебных запретов на лекарства
Минэк может оставить пациентов без жизненно важных препаратов, заявил НСН Сергей Шуляк.
Главная задача аптечного бизнеса — здоровье пациентов, а не регулирование рынка, рассказал НСН директор компании DSM Group Сергей Шуляк.
Министерство экономического развития предложило ввести механизм досудебной блокировки оборота лекарств, которые были выпущены на рынок в обход патентообладателя. Однако Минздрав не согласился с такой позицией, пишет «Коммерсантъ». Шуляк объяснил, в чем суть проблемы.
«Споры возникли по причине того, что в случае нарушения поставок необходимых пациентам препаратов, специальная комиссия может выдавать принудительную лицензию. Также российские компании ведут разработку аналогов лекарств, которые выпускаются зарубежными компаниями. Здесь возникает такой спор, что, например, определенные регулирующие органы могут считать, что новый препарат оригинален и сделан по другой технологии, а могут, что он кого-то копирует. В таком конфликте бывают разные решения, а должен быть вопрос единого регулирования. Может сложиться ситуация, что Роспатент посчитает нарушением наличие препарата на рынке, а вместо суда введет запрет на продажу. Но кто будет лечить пациента в это время? Роспатент? Мы понимаем, что патентное право должно находиться в правовом поле, но если нет никаких альтернатив, то специальная комиссия разрешает производство дженерика. В этом плане никаких досудебных запретов не должно быть, потому что здоровье пациента это главная цель», — отметил он.
Ранее Шуляк в эфире НСН усомнился в необходимости централизованной закупки лекарств Главным аптечным управлением.
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