Главная задача аптечного бизнеса — здоровье пациентов, а не регулирование рынка, рассказал НСН директор компании DSM Group Сергей Шуляк.



Министерство экономического развития предложило ввести механизм досудебной блокировки оборота лекарств, которые были выпущены на рынок в обход патентообладателя. Однако Минздрав не согласился с такой позицией, пишет «Коммерсантъ». Шуляк объяснил, в чем суть проблемы.