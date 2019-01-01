Гей-активист: Поцелуй двух мужчин в эфире «России-1» не подвергся цензуре из-за контракта
ЛГБТ-активист Николай Алексеев рассказал НСН, как поцелуй двух мужчин на «Евровидении» попал на российские телеэкраны.
Телеканал «Россия - 1» не комментирует попавший в эфир поцелуй однополой пары на «Евровидении». Как сообщает «Говорит Москва», никаких официальных заявлений от пресс-службы телеканала по этому вопросу ожидать не стоит.
Во время трансляции первого полуфинала песенного конкурса, прошедшего 14 мая в Тель-Авиве, в эфир российского телеканала попали кадры с поцелуем двух мужчин во время выступления израильской артистки Даны Интернэшнл с песней Just The Way You Are.
То, что в эфире одного из главных телеканалов страны показали поцелуй представителей нетрадиционный ориентации, не означает улучшения отношения к сексуальным меньшинствам, заявил НСН ЛГБТ- активист Николай Алексеев.
«Всем понятно, что это невозможно было вырезать в условиях прямого эфира из-за обязательств телеканала показывать полную версию этой трансляции. Если бы у них была возможность это не показывать, они бы это не показывали. Но поскольку это был прямой эфир, у них есть обязательства, они не имеют права цензурировать этот эфир, то соответственно все это было полностью показано. Никакого плюса это не имеет. Это просто была вынужденная их мера, вот и все», — сказал активист.
По его словам, никаких последствий для ответственных за трансляцию первого полуфинала «Евровидения» не будет.
«Никаких последствий не будет, потому что все прекрасно понимали, что такие вещи могут случиться, и они неподконтрольны телеканалу, и что в любом случае это связано с правами на телетрансляцию. Иначе, в конце концов, лишат права выступать на “Евровидении” и показывать это “Евровидение”. Поэтому никаких последствий ни для кого не будет, потому что никто не мог ничего вырезать из этого эфира», — заметил собеседник НСН.
Отметим, что запись эфира, вызвавшего общественный резонанс, до сих пор доступна на сайте телеканала. При этом видео выложено с пометкой «18+».
Напомним, что в 2013 году Госдума приняла закон, устанавливающий административную ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» в виде штрафа от 50 тысяч до 1 миллиона рублей.
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