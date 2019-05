Гей-активист: Поцелуй двух мужчин в эфире «России-1» не подвергся цензуре из-за контракта

Телеканал «Россия - 1» не комментирует попавший в эфир поцелуй однополой пары на «Евровидении». Как сообщает «Говорит Москва», никаких официальных заявлений от пресс-службы телеканала по этому вопросу ожидать не стоит.

Во время трансляции первого полуфинала песенного конкурса, прошедшего 14 мая в Тель-Авиве, в эфир российского телеканала попали кадры с поцелуем двух мужчин во время выступления израильской артистки Даны Интернэшнл с песней Just The Way You Are.

То, что в эфире одного из главных телеканалов страны показали поцелуй представителей нетрадиционный ориентации, не означает улучшения отношения к сексуальным меньшинствам, заявил НСН ЛГБТ- активист Николай Алексеев.

«Всем понятно, что это невозможно было вырезать в условиях прямого эфира из-за обязательств телеканала показывать полную версию этой трансляции. Если бы у них была возможность это не показывать, они бы это не показывали. Но поскольку это был прямой эфир, у них есть обязательства, они не имеют права цензурировать этот эфир, то соответственно все это было полностью показано. Никакого плюса это не имеет. Это просто была вынужденная их мера, вот и все», — сказал активист.