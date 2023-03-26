Лайма Вайкуле после осуждения СВО испугалась, что больше не сможет петь на русском языке
Певица Лайма Вайкуле, осудившая спецоперацию РФ на Украине, побоялась, что больше не сможет петь на русском языке. Об этом она заявила в интервью автора Youtube-шоу «И Грянул Грэм», пишет журнал Стархит.
«Мне было страшно, что не смогу я больше петь по-русски», - отметила Вайкуле.
Ее успокоила украинская девушка-администратор из Freedom ballet.
«И понемногу-понемногу я поняла, при чем здесь язык? Не хватало, чтобы еще отняли сам русский. У меня все отняли, не хватало, чтобы отняли еще и русский язык», - заявила певица.
Ранее певица Ани Лорак заявила в связи с ситуацией на Украине, что не поддерживает никакие формы насилия. Она также подчеркнула, что является музыкантом, а не политиком, поэтому ее цель – делиться музыкой с публикой во всем мире. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
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