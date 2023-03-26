Лайма Вайкуле после осуждения СВО испугалась, что больше не сможет петь на русском языке

«Мне было страшно, что не смогу я больше петь по-русски», - отметила Вайкуле.

Ее успокоила украинская девушка-администратор из Freedom ballet.

«И понемногу-понемногу я поняла, при чем здесь язык? Не хватало, чтобы еще отняли сам русский. У меня все отняли, не хватало, чтобы отняли еще и русский язык», - заявила певица.

Ранее певица Ани Лорак заявила в связи с ситуацией на Украине, что не поддерживает никакие формы насилия. Она также подчеркнула, что является музыкантом, а не политиком, поэтому ее цель – делиться музыкой с публикой во всем мире. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).