Ани Лорак высказалась о ситуации на Украине и жизни в России
Певица Ани Лорак заявила в связи с ситуацией на Украине, что не поддерживает никакие формы насилия. Она также подчеркнула, что является музыкантом, а не политиком, поэтому ее цель – делиться музыкой с публикой во всем мире. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
Лорак выразила гордость украинскими культурой и наследием и объяснила свой отъезд с Украины.
«Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце», — отметила она.
По ее словам, причиной отъезда с родины стал «ультиматум правительства ее собственной страны».
«Я хочу заверить своих поклонников, что мое решение не было продиктовано политикой или желанием занять чью-то сторону. Я — музыкант, а не политик, и моя цель — делиться музыкой с аудиторией по всему миру».
Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что концерт Ани Лорак придется неизбежно отменить из-за позиции по СВО.
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