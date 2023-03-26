Ани Лорак высказалась о ситуации на Украине и жизни в России

Лорак выразила гордость украинскими культурой и наследием и объяснила свой отъезд с Украины.

«Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце», — отметила она.

По ее словам, причиной отъезда с родины стал «ультиматум правительства ее собственной страны».

«Я хочу заверить своих поклонников, что мое решение не было продиктовано политикой или желанием занять чью-то сторону. Я — музыкант, а не политик, и моя цель — делиться музыкой с аудиторией по всему миру».

Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что концерт Ани Лорак придется неизбежно отменить из-за позиции по СВО.





