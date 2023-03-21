Певицу Елку обязали не дискредитировать российскую армию на концерте в Пскове
Певицу Елку обязали по госконтракту не дискредитировать российские силы на летнем концерте, приуроченном ко Дню города. в Пскове. Местные чиновники уже подписали с артисткой соответствующий договор.
Информация о контракте размещена на госзакупках. Певице также запрещено говорить о политике во время концерта.
НСН удостоверилась в подлинности информации на сайте госзакупок. В договоре на «оказание услуг по исполнению концертной программы певицы Ёлки в рамках празднования Дня города Пскова» действительно имеется пункт о запрете политических высказываний и поступков, демонстрации различной нехорошей символики и так далее.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+9 373 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 345 / сут.
- Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудили мирный план Китая по Украине
- Лошак объяснила увольнение с поста директора Пушкинского музея
- В Верховном суде разъяснили, когда сдача в плен будет считается преступлением
- В Эстонии введут систему продуктовых карточек
- Патрушев: Запад сеет ненависть к России
- Актриса Васильева заявила о невозможности прожить на пенсию
- МИД вызвал временного поверенного в делах Канады
- Певицу Елку обязали не дискредитировать российскую армию на концерте в Пскове
- Умер актер из «Звездных войн» и «Гарри Поттера»
- Грета Тунберг стала почетным доктором теологии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru