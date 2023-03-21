Певицу Елку обязали не дискредитировать российскую армию на концерте в Пскове

Информация о контракте размещена на госзакупках. Певице также запрещено говорить о политике во время концерта.

НСН удостоверилась в подлинности информации на сайте госзакупок. В договоре на «оказание услуг по исполнению концертной программы певицы Ёлки в рамках празднования Дня города Пскова» действительно имеется пункт о запрете политических высказываний и поступков, демонстрации различной нехорошей символики и так далее.

