Певицу Елку обязали не дискредитировать российскую армию на концерте в Пскове

Певицу Елку обязали по госконтракту не дискредитировать российские силы на летнем концерте, приуроченном ко Дню города. в Пскове. Местные чиновники уже подписали с артисткой соответствующий договор.

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Информация о контракте размещена на госзакупках. Певице также запрещено говорить о политике во время концерта.

НСН удостоверилась в подлинности информации на сайте госзакупок. В договоре на «оказание услуг по исполнению концертной программы певицы Ёлки в рамках празднования Дня города Пскова» действительно имеется пункт о запрете политических высказываний и поступков, демонстрации различной нехорошей символики и так далее.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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