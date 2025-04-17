Квартет Игоря Бутмана выступит в Риме, Женеве и Париже в июне 2025 года
Джазовый квартет Игоря Бутмана выступит в Риме, Женеве и Париже в июне 2025 года. Об этом народный артист РФ сообщил ТАСС.
По словам Бутмана, в начале лета джазовых музыкантов ждет европейский тур, а затем квартет планирует выступить в Бразилии, Индии и Китае.
Бутман выразил надежду на «здравый смысл организаторов», отметив, что после 2014 года бывали случали, когда европейцы выступали против выступления музыкантов из России.
В декабре Бутман с командой уже посещали Бразилию, это был первый визит Московского джазового оркестра. По его словам, прием публики вдохновил всех музыкантов, в числе которых была и певица Фантине, выигравшая премию «Все цвета джаза» в номинации «музыкант года». Бутман говорил НСН, что это был один из лучших концертов за рубежом.
Ранее народный артист РФ Игорь Бутман рассказал НСН, что за свою джазовую карьеру ему доводилось играть на подводной лодке, борту самолета и даже на воздушном шаре.
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