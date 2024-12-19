«Булгаков и Рио-де-Жанейро»: Бутман о бразильском дебюте и переделках классики

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Известный джазмен, народный артист России Игорь Бутман в интервью НСН рассказал о гастролях в Бразилии и своем отношении к успехам фильмов «Анора» и «Мастер и Маргарита».

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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Российские рок-музыканты в преддверии праздников заряжают фанатов новогодним настроением. Так, Светлана Сурганова проведет в выходные «Новогодник» в Питере, а Москву через несколько дней ждет встреча с «Алисой».

В городе на Неве также выступят «СЛОТ» и «тринадцать карат». Вячеслав Бутусов отправится в Тверь, «КняZz» – в Пензу, Кипелов – в Тулу, а «Ария» - в Норильск.

Ну а Игорь Бутман рассказал НСН о гастролях в Бразилии, куда впервые приехал Московский джазовый оркестр.

«Мы давно мечтали вообще просто попасть в Рио-де-Жанейро после прочтения многих замечательных наших книг, особенно "Золотого теленка". Я, конечно, взял с собой белые штаны. Второй момент – это то, что в 1960-х годах произошла революция с бразильскими ритмами - босса-нова, самба. Были и афро-кубинские ритмы, но именно афро-бразильские ритмы очень серьезно вошли в джазовую музыку. Была прорывная пластинка Стэна Гетца и Жуана Жилберту, а также Аструд Жилберту, они играли музыку Антониу Карлоса Жобима. Это повлияло на джаз очень серьезно и многие музыканты - и Пэт Метини, и Стэн Гетц, и Оскар Питерсон, и "Кэннонболл" Эддерли - все записали тогда джазовые мелодии именно в бразильском стиле. Мы знаем все эти легендарные записи, все это, конечно, возбуждало, и мечтали о том, чтобы приехать в Бразилию и увидеть все это воочию своими глазами, легендарные пляжи – Ипанема, Копакабана. Конечно, было очень волнительно, тем более что там живет очень много хороших музыкантов и поклонники музыки там тоже знатоки», - сказал Бутман.

По его словам, прием публики вдохновил всех музыкантов, в числе которых была и певица Фантине, выигравшая недавно премию «Все цвета джаза» в номинации «музыкант года».

«Приняли нас замечательно, публика настолько принимала и шутки, и нашу игру, и наших солистов, всем аплодировали и создавали то самое настроение. Особенно в Рио-де-Жанейро, там был уютный концертный зал и все звучало великолепно. Это был один из наших лучших концертов за рубежом. Эта энергетика передавалась нам, и у нас все от зубов отскакивало - как у наших вокалистов, у Фантине, Олега Аккуратова, так и у всех солистов. Сейчас в оркестр пришла молодежь, которая тоже была вдохновлена, для них это был потрясающий опыт. Перед выступлением в Сан-Паулу мы даже попросили организаторов поменять нам билеты - не на самолете лететь туда из Рио-де-Жанейро, а взять автобус. В итоге мы восемь часов ехали по прекрасной дороге, видели красоты, горы, слушали музыку, разговаривали. Впечатлений было море. Думаю, через год-полтора мы вновь приедем с гастролями, и, может быть, заедем еще в несколько крупных городов Бразилии, там 28 штатов», - подчеркнул музыкант.

