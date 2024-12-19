«Булгаков и Рио-де-Жанейро»: Бутман о бразильском дебюте и переделках классики
Мечту о Бразилии подогревали «Золотой теленок» и джазовая революция 1960-х, сказал в эфире НСН Игорь Бутман, похвалив Борисова с Эйдельштейном и поддержав авторский подход к экранизациям классики.
Музыка: Жилберту и «Золотой теленок»
Известный джазмен, народный артист России Игорь Бутман в интервью НСН рассказал о гастролях в Бразилии и своем отношении к успехам фильмов «Анора» и «Мастер и Маргарита».
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Российские рок-музыканты в преддверии праздников заряжают фанатов новогодним настроением. Так, Светлана Сурганова проведет в выходные «Новогодник» в Питере, а Москву через несколько дней ждет встреча с «Алисой».
В городе на Неве также выступят «СЛОТ» и «тринадцать карат». Вячеслав Бутусов отправится в Тверь, «КняZz» – в Пензу, Кипелов – в Тулу, а «Ария» - в Норильск.
Ну а Игорь Бутман рассказал НСН о гастролях в Бразилии, куда впервые приехал Московский джазовый оркестр.
«Мы давно мечтали вообще просто попасть в Рио-де-Жанейро после прочтения многих замечательных наших книг, особенно "Золотого теленка". Я, конечно, взял с собой белые штаны. Второй момент – это то, что в 1960-х годах произошла революция с бразильскими ритмами - босса-нова, самба. Были и афро-кубинские ритмы, но именно афро-бразильские ритмы очень серьезно вошли в джазовую музыку. Была прорывная пластинка Стэна Гетца и Жуана Жилберту, а также Аструд Жилберту, они играли музыку Антониу Карлоса Жобима. Это повлияло на джаз очень серьезно и многие музыканты - и Пэт Метини, и Стэн Гетц, и Оскар Питерсон, и "Кэннонболл" Эддерли - все записали тогда джазовые мелодии именно в бразильском стиле. Мы знаем все эти легендарные записи, все это, конечно, возбуждало, и мечтали о том, чтобы приехать в Бразилию и увидеть все это воочию своими глазами, легендарные пляжи – Ипанема, Копакабана. Конечно, было очень волнительно, тем более что там живет очень много хороших музыкантов и поклонники музыки там тоже знатоки», - сказал Бутман.
По его словам, прием публики вдохновил всех музыкантов, в числе которых была и певица Фантине, выигравшая недавно премию «Все цвета джаза» в номинации «музыкант года».
«Приняли нас замечательно, публика настолько принимала и шутки, и нашу игру, и наших солистов, всем аплодировали и создавали то самое настроение. Особенно в Рио-де-Жанейро, там был уютный концертный зал и все звучало великолепно. Это был один из наших лучших концертов за рубежом. Эта энергетика передавалась нам, и у нас все от зубов отскакивало - как у наших вокалистов, у Фантине, Олега Аккуратова, так и у всех солистов. Сейчас в оркестр пришла молодежь, которая тоже была вдохновлена, для них это был потрясающий опыт. Перед выступлением в Сан-Паулу мы даже попросили организаторов поменять нам билеты - не на самолете лететь туда из Рио-де-Жанейро, а взять автобус. В итоге мы восемь часов ехали по прекрасной дороге, видели красоты, горы, слушали музыку, разговаривали. Впечатлений было море. Думаю, через год-полтора мы вновь приедем с гастролями, и, может быть, заедем еще в несколько крупных городов Бразилии, там 28 штатов», - подчеркнул музыкант.
Театр и путешествия: от Хабенского до Магадана
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Три Ивана» в Театре» имени Пушкина и «Волки и овцы» в «Мастерской Петра Фоменко». Ну а на творческом вечере в МХТ имени Чехова писатель Александр Цыпкин будет задавать неудобные вопросы худруку театра Константину Хабенскому (на фото).
В Петербурге, Москве и Петрозаводске в выходные представят сразу несколько «Щелкунчиков», в Новосибирск приедет «Снежная королева», а волгоградскую публику удивит «Школа волшебников».
Ну а Игорь Бутман рассказал НСН об экзотических путешествиях по России.
«Каждый город для нас – это помимо концерта еще и впечатления, и познание. Например, в Салехарде мы поехали в специальный заповедник посмотреть, как живут народы севера. Мы ели строганину, пообщались с оленями и покормили их - конечно, встреча с такими животными - это всегда большое впечатление. В Магадане мы видели, как чудесно сейчас там все очистили и какой красивый сделали берег. В бухте мы попали в прекрасное кафе, хозяин которого оказался большим поклонником джаза. У него оказался альбом, который я долго искал - виниловый альбом московского фестиваля 1984 года, на котором играет мой квинтет. Хозяин кафе оказался очень гостеприимным и подарил нам эту пластинку. В Магадане была прекрасная энергия, великолепный воздух. С одной стороны, мы знаем о Магадане, как о "местах не столь отдаленных", с другой стороны, там своя природа, красоты и настроение. Также мы были в Южно-Сахалинске, в Хабаровске мы гуляли по потрясающе красивой набережной на берегу Амура, а в отпуске я летал на Курилы, был на двух островах. При этом мы еще не выступали на Чукотке, еще я не был в Элисте. Мы хотим поехать в эти регионы, чтобы показать, что в России есть очень мощная джазовая культура, и открыть эти места для коллег-музыкантов», – отметил Бутман.
Кино: Мастер, Кузя и Киркоров
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет семейный фильм «Домовенок Кузя», главных героев которого озвучивают Сергей Бурунов и Гарик Харламов (на фото).
Другой яркой предновогодней премьерой станут «Елки 11» с Дмитрием Нагиевым, а фанаты Филиппа Киркорова увидят его в комедии «Братья».
Ну а Игорь Бутман рассказал НСН о своем отношении к новой экранизации «Мастера и Маргариты», которая вошла в тройку самых кассовых фильмов в России 2024 года.
«Авторское – это не значит хорошо и не значит плохо. Может получиться и удачная, и неудачная версия. Я очень хорошо знают книгу "Мастер и Маргарита" и такая экранизация была для меня очень сложна. Какие-то моменты, на которых сделали акцент, мне кажется, это не самый важный акцент в этой книге и в самом месседже, послании этого произведения, при этом сам фильм сделан очень хорошо. Некоторые преувеличения, которые были сделаны… Он никогда не существовал, этот дворец Советов, его так и не достроили. Такой легкий намек на советское диссидентство - мне это не понравилось, я жил в те времена. При этом я рад, что эта картина имела большой успех, люди ее посмотрели и открыли для себя эту книгу. Авторский подход – это просто замечательно. Можно сделать ремейк по сценарию один в один - это будет хуже, чем оригинал, а можно сделать авторскую версию – в итоге будет еще одно хорошее кино, в основе которого лежит какая-то абсолютно всем известная идея», - разъяснил музыкант.
Бутман также порадовался победе на Каннском фестивале фильма «Анора» с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым, которого за эту роль еще и выдвинули на премию "Золотой глобус"
«Это замечательно, что наши актеры играли в фильме, который получил такой приз на Каннском фестивале. Это огромный успех нашей театральной школы. Для меня именно это и есть показатель успеха, доказательство того, что именно эти актеры замечательные. Это не какая-то там болтовня! Это то, к чему я стремлюсь: чтобы меня знали, чтобы нашу музыку знали во всем мире и ценили. Чем больше будет таких успехов, тем больше наши актеры будут востребованы везде. Это показатель высшего мастерства, также, как мы проверяем себя в спорте на чемпионатах мира. Ты можешь быть чемпионом России, но потом ты выходишь и уже соревнуешься с лучшим в мире. Вот, ребята, которые победили - они большие молодцы. Я считаю, что наше искусство должно показывать всему миру наш образ жизни, нашу историю. Чайковского во всем мире играют, и Шостаковича, и Рахманинова, и всех остальных. И по системе Станиславского учатся. Так что я их поздравляю», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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