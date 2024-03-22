«Куба и Котовский»: «Запрещенные барабанщики» о 25-летии группы и сегодняшних хитах

«Так повелось, что официальный день рождения у нас 1 апреля. Мы его празднуем со дня выхода на экраны нашего первого клипа. Главный концерт у нас будет 31 марта, мы готовим большую программу с гостями, со всем материалом, наработанным за 25 лет. Что касается отличий, каждый концерт для нас – некоторая загадка. Просто в "Мумий Тролле" будет более широкий состав гостей и участников, а в Зюзино – более камерное празднование. При этом имена гостей - это пока секрет. Никаких особых торжеств в этом году у нас не будет. Каждый концерт у нас, как юбилей, праздник и фейерверк. 25 лет - это, скорее, грустная дата. Смотришь и думаешь, как время летит, главное, чтобы запал не пропадал. За это время изменилось довольно много, даже состав музыкантов поменялся чуть ли не наполовину», - сказал Пивторыпавло.

По его словам, знаменитую песню «Убили негра» сегодня просят исполнить далеко не всегда, а главным хитом стала «Куба рядом».

«Все зависит от площадок, где мы выступаем, на некоторых мы даже не поем песню "Убили негра" и никто ее не просит, но не потому, что она нам надоела, а потому что у нас и без этого довольно обширный репертуар. Но иногда, где-то далеко на периферии где мы выступаем не так часто, люди, конечно же, ждут хита. Сегодня хит номер один - это "Куба", она обязательно исполняется на каждом концерте. Даже если мы забываем, нам напоминают, что непременно должны ее спеть. Песня про Котовского тоже обязательна на каждом концерте. Еще отмечу "Миллион долларов США"», - рассказал один из основателей «ЗБ».

Пивторыпавло также отметил, что название группы не связано с запретами, и вспомнил ростовское прошлое.

«Если что, сегодня наших старых альбомов нет ни на одной интернет-платформе, их можно скачать только на пиратских ресурсах. Как название родилось, я уже точно не помню. Тогда у нас вышел клип, стали песни просить на радио, а у нас были только какие-то рабочие названия. Собрались, подумали все вместе и решили обозваться "Запрещенные барабанщики". Каких-то специальных событий не было. Это обычная выдумка, как и все в наших песнях. Конечно, ростовское прошлое никуда не денется, его стереть невозможно. У нас многое осталось от южных краев, но поскольку мы уже более 30 лет живем в Москве, то нас вполне можно обозвать и московской группой, но для нас это совершенно не важно», - пояснил музыкант.

Он также рассказал о творческих планах и географии концертов «Запрещенных барабанщиков».