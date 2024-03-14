«Хомячок, Луна и пляски»: Вася Ложкин о Вселенной котиков и элитном панк-роке

1

Известный художник Вася Ложкин в интервью НСН раскрыл подробности концерта рок-группы ЭРГФУ, который состоится в Москве 15 марта, а также выступил «культурным гидом» по миру живописи и театра.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» рассказали НСН о самых востребованных концертах предстоящих выходных. Так, абсолютным рекордсменом станет группа «Ария», которая даст в столице сразу четыре клубных концерта (14-17 марта, клуб «16 Тонн»).

Московских фанатов также порадуют «Танцы минус» (16 марта, «1930»), «Моральный кодекс» (16 марта, «Base») и Александр Пушной (15 марта, «Arbat 21»), а поклонники кельтской музыки отпразднуют День Святого Патрика. Иван Демьян и «7Б» продолжат отмечать День рождения группы в Питере, Вячеслав Бутусов выступит в Костроме, Светлана Сурганова – в Иркутске и Красноярске, а КняZz – в Смоленске и Брянске.

Вася Ложкин рассказал НСН, что такое ЭРГФУ.

«Группа у нас сейчас называется "Элитная рок-группа федерального уровня имени Васи Ложкина" Название такое связано с тем, что 10 лет назад я переехал в Ярославль и первое, что мне бросилось в глаза, самые модные слова на тот момент: "элитный" (тут все было элитное: элитная сантехника, элитный район) и "федеральный уровень" - это был признак какой-то крутизны. В переводе на русский язык это можно перевести: "дико крутая рок-группа". У нас есть певица-вокалистка Косякова, которая поет очень голосисто, барабанщик, пианист, гитарист, как положено. Все это – рок-музыка, я бы назвал это пост-панк», - сказал Ложкин.

При этом автор знаменитых картин с котиками признался, что музыка пришла в его жизнь раньше живописи.

«Музыкой как таковой я занимаюсь где-то с 1994 года, а картинки стал рисовать лет в 30, уже в "нулевых". При этом картинки мои широко известны людям, я этим зарабатываю, работаю художником, а музыкой всю жизнь занимался, поэтому по инерции выступаем. С этим коллективом мы работаем года с 2016-го, наверное. Была такая группа "Эбонитовый колотун", потом она стала называться "Вася Ложкин и какие-то люди"… Вообще, так исторически сложилось, что в юные годы, когда я жил в Подмосковье, у нас была панк-группа и мы старались каждый концерт выступать с новым названием. Например, были такие названия, как "Противотанковые ежи и несгораемые шкафы", "Корявый паралич", "Мертвый товарищ", "Паника в лифте" и так далее», - поведал Василий.

Он также рассказал, что будет на предстоящем концерте, и назвал свои рок-предпочтения.

«15 марта мероприятие будет в зале, где нет танцпола, поэтому, наверное, никто танцевать не будет, а так у нас обычно танцуют на концертах, кричат, трясут головой и все такое. Мы сейчас начали писать песни для театральных постановок, они прозвучат на концерте. Будут и новые песни, и старые, которые люди любят слушать. Главные хиты, наверное, это песни типа "Хомячок-мутант", "Стану звездой", "Луна-сотона", это все очень нравится людям. Мы поем про любовь и про смерть, - про вечные темы. При этом в интернетах много старой музыки, но мы ее не исполняем. Альбомы выходят нечасто, последний мы выпускали еще до коронавируса, он назывался "Очень тяжелый рок". Последний раз выступали в Москве осенью, примерно по два концерта в год даем в двух столицах. Был неоднократно на концертах "Пикника", слушал Егора Летова, Ника Кейва, Тома Уэйтса, а из современных групп ничего не знаю. Могу Константина Евгеньевича послушать», - отметил собеседник НСН.

