«Хомячок, Луна и пляски»: Вася Ложкин о Вселенной котиков и элитном панк-роке
Вася Ложкин рассказал в эфире НСН об эволюции «Эбонитового колотуна», назвал главные хиты «модной группы» и пожелал «Онегину» перевернуть мир.
Музыка: «Элита и колотун»
Известный художник Вася Ложкин в интервью НСН раскрыл подробности концерта рок-группы ЭРГФУ, который состоится в Москве 15 марта, а также выступил «культурным гидом» по миру живописи и театра.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» рассказали НСН о самых востребованных концертах предстоящих выходных. Так, абсолютным рекордсменом станет группа «Ария», которая даст в столице сразу четыре клубных концерта (14-17 марта, клуб «16 Тонн»).
Московских фанатов также порадуют «Танцы минус» (16 марта, «1930»), «Моральный кодекс» (16 марта, «Base») и Александр Пушной (15 марта, «Arbat 21»), а поклонники кельтской музыки отпразднуют День Святого Патрика. Иван Демьян и «7Б» продолжат отмечать День рождения группы в Питере, Вячеслав Бутусов выступит в Костроме, Светлана Сурганова – в Иркутске и Красноярске, а КняZz – в Смоленске и Брянске.
Вася Ложкин рассказал НСН, что такое ЭРГФУ.
«Группа у нас сейчас называется "Элитная рок-группа федерального уровня имени Васи Ложкина" Название такое связано с тем, что 10 лет назад я переехал в Ярославль и первое, что мне бросилось в глаза, самые модные слова на тот момент: "элитный" (тут все было элитное: элитная сантехника, элитный район) и "федеральный уровень" - это был признак какой-то крутизны. В переводе на русский язык это можно перевести: "дико крутая рок-группа". У нас есть певица-вокалистка Косякова, которая поет очень голосисто, барабанщик, пианист, гитарист, как положено. Все это – рок-музыка, я бы назвал это пост-панк», - сказал Ложкин.
При этом автор знаменитых картин с котиками признался, что музыка пришла в его жизнь раньше живописи.
«Музыкой как таковой я занимаюсь где-то с 1994 года, а картинки стал рисовать лет в 30, уже в "нулевых". При этом картинки мои широко известны людям, я этим зарабатываю, работаю художником, а музыкой всю жизнь занимался, поэтому по инерции выступаем. С этим коллективом мы работаем года с 2016-го, наверное. Была такая группа "Эбонитовый колотун", потом она стала называться "Вася Ложкин и какие-то люди"… Вообще, так исторически сложилось, что в юные годы, когда я жил в Подмосковье, у нас была панк-группа и мы старались каждый концерт выступать с новым названием. Например, были такие названия, как "Противотанковые ежи и несгораемые шкафы", "Корявый паралич", "Мертвый товарищ", "Паника в лифте" и так далее», - поведал Василий.
Он также рассказал, что будет на предстоящем концерте, и назвал свои рок-предпочтения.
«15 марта мероприятие будет в зале, где нет танцпола, поэтому, наверное, никто танцевать не будет, а так у нас обычно танцуют на концертах, кричат, трясут головой и все такое. Мы сейчас начали писать песни для театральных постановок, они прозвучат на концерте. Будут и новые песни, и старые, которые люди любят слушать. Главные хиты, наверное, это песни типа "Хомячок-мутант", "Стану звездой", "Луна-сотона", это все очень нравится людям. Мы поем про любовь и про смерть, - про вечные темы. При этом в интернетах много старой музыки, но мы ее не исполняем. Альбомы выходят нечасто, последний мы выпускали еще до коронавируса, он назывался "Очень тяжелый рок". Последний раз выступали в Москве осенью, примерно по два концерта в год даем в двух столицах. Был неоднократно на концертах "Пикника", слушал Егора Летова, Ника Кейва, Тома Уэйтса, а из современных групп ничего не знаю. Могу Константина Евгеньевича послушать», - отметил собеседник НСН.
Театр и живопись: «Не только котики»
По данным «Kassir.ru», числе самых популярных театральных постановок выходных «Чайка 73458» в Театре на Таганке, «Летучий голландец» в Новой Опере и «Как растут ананасы» в «Современнике».
Театралы Петербурга идут на «Love Letters» с Гошей Куценко, «Неслучайную встречу» с Сергеем Маковецким и «Кота Мурыча» в Мариинку, а в Самаре покажут «Ночь её откровений».
Вася Ложкин рекомендовал НСН «Театр на Трубной» и рассказал, к каким спектаклям сочиняет музыку.
«Рекомендую в первую очередь сходить в Театр на Трубной в Москве. Он раньше назывался "Школа современной пьесы", художественный руководитель Дмитрий Астрахан. Все спектакли там рекомендую посмотреть, а особенно "Час тишины". Я художник этого спектакля и числюсь главным художником театра. Для спектакля "Женитьба", который ставит Александр Созонов, - это главный режиссер "Волковского театра" в Ярославле, - мы писали не только музыку, а различные звуки. Это спектакль о телешоу в будущем, поэтому там много разных звуков: космических, электронных, всякого драм-н-бейса, 5 апреля премьера. Кроме того, мы делали музыку для двух абсурдистских аудио-спектаклей», - отметил художник.
Ложкин также рассказал о своей творческой Вселенной, в которой живут не только котики.
«Котов рисовать хорошо и приятно. Вообще, я специально написал по этому поводу брошюру под названием "Волшебный мир Васи Ложкина". У меня же набор персонажей, которые из картины в картину прыгают. Там есть коты, старушки, мужики, военные, милиционеры, какие-то Буратины и медведи. Все эти персонажи в разных ситуациях по-разному сочетаются друг с другом, враждуют, ссорятся, мирятся. Картина – она же по сути тоже произведение законченное, но немножко динамичное. Можно представить несколько секунд до и несколько секунд после, как очень короткий фильм. Котов рисовать с коммерческой точки зрения более выгодно, но и мне действительно очень нравится это дело. При этом песен про котов у нас нет, но есть песня про хомячка и про медведя. Если говорить о публичном просмотре моих картин, можно пойти в Пушкинский музей, сейчас там идет выставка, посвященная Пушкину, и в экспозиции есть моя картина. При этом пока больших выставочных планов нет», - отметил собеседник НСН.
Кино: «Мир перевернется?»
Новый киноуикенд стартует уже сегодня. Самыми яркими премьерами обещают стать российская военная драма «Позывной "Пассажир"» и новый фильм с Николасом Кейджем (на фото) «Герой наших снов». При этом, эксперты считают, что самым кассовым фильмом выходных вновь станет «Онегин».
Вася Ложкин предположил, что режиссер Сарик Андреасян хочет удивить «Онегиным» весь мир и признался, что предпочитает походам в кино научпоп из YouTube.
«В этом году отмечается 225-летие Пушкина: во всех театрах спектакли и, конечно, фильм, - почему нет? Вдруг Андреасян снимал какую-то фигню и ему просто не давали возможность прикоснуться к настоящему искусству, а сейчас - как жахнет, и весь мир перевернется! Мы с женой хотели сходить на "Мастера и Маргариту", но что-то не дошли. Кино я смотрю, если случайно на что-то наткнусь, а целенаправленно – у меня нет времени смотреть фильмы или сериалы. При этом я смотрю на YouTube всякую всячину, в основном какие-то подкасты, научпоп: "Звездный подкаст", Сурдин, Семихатов, "Основа" - хороший подкаст, "Сережа и микрофон" - очень прикольно. Все что связано с наукой, космосом, квантовой физикой, меня захватывает», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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