В Петербурге умер вокалист Markscheider Kunst Сергей Ефременко
Вокалист и гитарист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко умер за день до своего 52-летия. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на музыканта и директора петербургского коллектива Дениса Рачкова.
О смерти Ефременко сообщали в соцсетях его коллеги, а также подтверждала жена. По словам Рачкова, 51-летний музыкант ушел из жизни 22 января в Покровской больнице. Уже 23 января лидеру петербургской группы исполнилось бы 52 года.
Как отметил директор группы, Ефременко с декабря неважно себя чувствовал. При этом музыкант вместе с Marksheider Kunst давал концерты в Петербурге 19 и 21 января.
Сергей Ефременко родился в 1972 году в Петербурге, отучился в университете на маркшейдера (горного инженера) и в 1992 году вместе с сокурсниками основал группу Marksheider Kunst. Коллектив успел выпустить 11 альбомов и 4 сингла, пишет Ura.ru.
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