«От Егорки до Твикса»: Лидер «Бахыт-Компота» признался в любви к котикам

«У меня есть очень много стихотворений и песен про котов. Например, у акустического проекта "Мастодонт" (Masta_Don't), с которым мы вчера выступали, девиз и хэштег #котикиибантики. О котах – это вообще отдельная и любимая тема, очень трогательно получается. Песня, которая называется просто тремя буквами "Кот", еще ждет своей экранизации, а про кота Егорку, который был адъютантом у Шамиля, - слава Богу, мы дождались этого клипа. Художник-аниматор два года откладывал эту историю, но наконец все срослось», - сказал Степанцов.

Отвечая на вопрос, появится ли стихотворение или песня о коте Твиксе или его более счастливых сородичах, он отметил, что «безусловно, песни о котах еще будут».

В середине января вся Россия обсуждала судьбу кота Твикса, которого проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург по ошибке выбросила из вагона на улицу. Кота искали десятки волонтеров и через 9 дней его нашли мертвым примерно в километре от вокзала. На этот инцидент обратил внимание глава Следственного комитета, было возбуждено уголовное дело, а РЖД изменили правила перевозки животных.

