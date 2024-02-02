«От Егорки до Твикса»: Лидер «Бахыт-Компота» признался в любви к котикам
Мультфильм о коте Егорке ждали два года, а экранизация песни «Кот» впереди, сказал в эфире НСН Вадим Степанцов, объяснив связь между «Мастодонтом», котиками и бантиками.
Котики занимают особое место в творчестве группы «Бахыт-Компот», рассказал в интервью НСН ее лидер Вадим Степанцов.
Ранее музыканты представили анимированное видео на песню «Кот Егорка и Шамиль». Кроме того, в их соцсетях активно обсуждалась судьба «невинно убиенного котика Твикса».
«У меня есть очень много стихотворений и песен про котов. Например, у акустического проекта "Мастодонт" (Masta_Don't), с которым мы вчера выступали, девиз и хэштег #котикиибантики. О котах – это вообще отдельная и любимая тема, очень трогательно получается. Песня, которая называется просто тремя буквами "Кот", еще ждет своей экранизации, а про кота Егорку, который был адъютантом у Шамиля, - слава Богу, мы дождались этого клипа. Художник-аниматор два года откладывал эту историю, но наконец все срослось», - сказал Степанцов.
Отвечая на вопрос, появится ли стихотворение или песня о коте Твиксе или его более счастливых сородичах, он отметил, что «безусловно, песни о котах еще будут».
В середине января вся Россия обсуждала судьбу кота Твикса, которого проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург по ошибке выбросила из вагона на улицу. Кота искали десятки волонтеров и через 9 дней его нашли мертвым примерно в километре от вокзала. На этот инцидент обратил внимание глава Следственного комитета, было возбуждено уголовное дело, а РЖД изменили правила перевозки животных.
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