Музыкальный критик Бабичев назвал самые мощные песни Владимира Высоцкого

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что в творчестве Владимира Высоцкого каждый слушатель может найти что-то своё, сообщает NEWS.ru.

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По его словам, бардом были написаны как лирические баллады, так и «мощные, экспрессивные композиции», одинаково сильно звучащие «и под гитару, и под современную аранжировку».

Он также указал, что хотел бы выделить такие песни Высоцкого, как «Охота на волков», «Он не вернулся из боя» и «Песня о друге», так как в их смысл «действительно углубляешься».

«Одна из знаковых композиций Высоцкого, «Я не люблю» — очень сильная песня с очень сильным текстом, на каком бы языке она ни звучала, я слышал, что её перевели на 50 языков», — заключил критик.

Ранее программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский заявил «Радиоточке НСН», что Владимир Высоцкий является одним из лучших певцов России.

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ФОТО: РИА Новости / Галина Кмит
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