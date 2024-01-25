Музыкальный критик Бабичев назвал самые мощные песни Владимира Высоцкого
Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что в творчестве Владимира Высоцкого каждый слушатель может найти что-то своё, сообщает NEWS.ru.
По его словам, бардом были написаны как лирические баллады, так и «мощные, экспрессивные композиции», одинаково сильно звучащие «и под гитару, и под современную аранжировку».
Он также указал, что хотел бы выделить такие песни Высоцкого, как «Охота на волков», «Он не вернулся из боя» и «Песня о друге», так как в их смысл «действительно углубляешься».
«Одна из знаковых композиций Высоцкого, «Я не люблю» — очень сильная песня с очень сильным текстом, на каком бы языке она ни звучала, я слышал, что её перевели на 50 языков», — заключил критик.
Ранее программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский заявил «Радиоточке НСН», что Владимир Высоцкий является одним из лучших певцов России.
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