Розенбаум заявил, что в прошлой жизни был реестровым казаком

В столице накануне открылся Центральный музей российского казачества (ЦМРК).В старинном московском особняке в Большом Левшинском переулке разместили более 800 уникальных экспонатов, связанных с историей казачества. Розенбаум пошутил, что в этой жизни его сделали евреем за то, что в прошлой он, видимо, будучи казаком, много кого «порубал».

«Я люблю все эти казачьи песни, но не понимаю сам, как их написал. На все воля Божья. Я верующий человек и верю не в одну жизнь. Наверное, в одной из жизней я был каким-то реестровым казаком. А потом за то, что я порубал какое-то количество инородцев, меня сделали в следующей жизни евреем, чтобы я понял, как оно живется. Но это все с Божьей помощью», - пошутил собеседник НСН.

Ранее один из авторов экспозиции Центрального музея российского казачества, старший научный сотрудник ЦМРК Григорий Зубенко рассказал НСН об исторических сокровищах, которые долгие годы скрывались в российских запасниках, а теперь увидят свет в казачьем музее в столице.