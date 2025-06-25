Розенбаум заявил, что в прошлой жизни был реестровым казаком


В день открытия в Москве Центрального музея российского казачества народный артист России Александр Розенбаум признался спецкору НСН, что в прошлой жизни, скорее всего, был реестровым казаком.

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Розенбаум известен своими песнями, вдохновленными казачьими традициями и историей. На сайте исполнителя можно почитать его стихи о казаках, которые едут «с песнями да гиканьем, с шашками да пиками», а также грустную историю под названием «Казачья» о том, что «только шашка казаку во степи подруга». По признанию артиста, он не понимает, как еще в юном возраст он писал такие песни.

«Я - дворовый человек, я вырос как нормальный ленинградский пацан. В наших дворах-колодцах было большое количество пацанов и девчонок разных возрастов, разных социальных групп, но мы все были одной семьей. Я не понимаю, как из 23-летнего ленинградского пацана лилось что-то такое», - рассказал артист на пресс-конференции.
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В столице накануне открылся Центральный музей российского казачества (ЦМРК).В старинном московском особняке в Большом Левшинском переулке разместили более 800 уникальных экспонатов, связанных с историей казачества. Розенбаум пошутил, что в этой жизни его сделали евреем за то, что в прошлой он, видимо, будучи казаком, много кого «порубал».

«Я люблю все эти казачьи песни, но не понимаю сам, как их написал. На все воля Божья. Я верующий человек и верю не в одну жизнь. Наверное, в одной из жизней я был каким-то реестровым казаком. А потом за то, что я порубал какое-то количество инородцев, меня сделали в следующей жизни евреем, чтобы я понял, как оно живется. Но это все с Божьей помощью», - пошутил собеседник НСН.

Ранее один из авторов экспозиции Центрального музея российского казачества, старший научный сотрудник ЦМРК Григорий Зубенко рассказал НСН об исторических сокровищах, которые долгие годы скрывались в российских запасниках, а теперь увидят свет в казачьем музее в столице.

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ФОТО: РИА Новости
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