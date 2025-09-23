В индустрии поспорили с DJ Smash о популярности диско-музыки в России
23 сентября 202519:36
Ярослав Харитонов
«Диско» не может быть в моде у россиян, потому что оно всегда популярно, заявил НСН Денис Ступников.
Музыкальное течение диско используют рокеры и молодежные исполнители, поэтому оно не теряло популярности в России никогда, рассказал музыкальный обозреватель Денис Ступников в разговоре с НСН.
DJ Smash назвал диско-музыку следующим возможным музыкальным трендом в России в интервью ТАСС. Ступников не согласился с ним, отметив, что диско было в моде всегда.
«Мне кажется, что диско никуда и не исчезало. У этого стиля весомая популярность в России, потому что на этом материале основаны ретро-вечеринки, кавер-концерты, произведения клубных исполнителей. Даже две-три песни в таком ключе постоянно звучат у молодежи и новых исполнителей. Люди возвращаются к этому, потому что мотивы диско можно брать даже к тяжелому року. Этот тренд периодически оживает. Мы можем вспомнить, как 20 лет назад, в середине нулевых, многие актуальные группы возвращались к диско-року. Если брать какие-то более поздние примеры, то даже молодежные пост-панк группы также используют диско-ритмы. Диско никогда не было андеграундом, оно всегда находилось на поверхности и востребовано», — указал он.
Ранее Ступников объяснил НСН, почему номер Шамана не поняли зрители «Интервидения».
