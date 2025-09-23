Музыкальное течение диско используют рокеры и молодежные исполнители, поэтому оно не теряло популярности в России никогда, рассказал музыкальный обозреватель Денис Ступников в разговоре с НСН.

DJ Smash назвал диско-музыку следующим возможным музыкальным трендом в России в интервью ТАСС. Ступников не согласился с ним, отметив, что диско было в моде всегда.