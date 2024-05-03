Пугачева назвала «настоящей певицей» участницу шоу «Голос» Садковскую

Народная артистка СССР, проживающая сегодня за рубежом, Алла Пугачева выразила поддержку финалистке шоу «Голос» Анастасии Садковской, назвав ее «настоящей певицей».

Пугачева выложила у себя на странице в Instagram (принадлежат Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) скриншот выступления 21-летней участницы конкурса и написала: «Какое счастье! Вот она! Настоящая певица! Браво!»

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Уточняется, что девушка исполнила песню Пугачевой «Мимоходом» во время этапа нокаутов на конкурсе, но не смогла пробиться в тройку лучших. Пользователи отметили, что молодая певица и образом, и голосом напоминает знаменитую певицу.

Ранее Пугачева назвала «страшилками» слухи вокруг статуса иноагента для нее. Примадонна полагает, что таким образом ей пишут «потрясающую биографию», напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МузыкаАлла Пугачева

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