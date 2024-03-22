«Космос, панк и Аргентина»: Найк Борзов о новом клипе и коллаборациях-сюрпризах

Рок-музыкант Найк Борзов в интервью НСН рассказал, что его новая песня «Полимер» создавалась в двух полушариях Земли, пообещав в 2024 году много сюрпризов.

Ранее в пятницу Найк Борзов представил созданный в сотрудничестве с коллективом Electrolith трек «Полимер», а также клип на эту песню, который можно посмотреть в Telegram-канале «Радиоточка НСН».