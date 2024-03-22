«Космос, панк и Аргентина»: Найк Борзов о новом клипе и коллаборациях-сюрпризах
Сотрудничество с Electrolith и другими электронными, а также пост-панк и рок-проектами продолжится в апреле, рассказал в эфире НСН музыкант.
Рок-музыкант Найк Борзов в интервью НСН рассказал, что его новая песня «Полимер» создавалась в двух полушариях Земли, пообещав в 2024 году много сюрпризов.
Ранее в пятницу Найк Борзов представил созданный в сотрудничестве с коллективом Electrolith трек «Полимер», а также клип на эту песню, который можно посмотреть в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
«Эта песня была написана еще в 2021 году, она должна была войти в альбом "Потерянный среди звезд", но там уже были песни с похожим смыслом и я не стал разводить масло масляное. Какое-то время она лежала в столе, но лидер "Электролита" Макс Шевченко предложил сделать что-нибудь совместное, я вспомнил про эту песню (она тогда имела немножко другое название), ребята сделали электронную, космическую аранжировку и придумали название "Полимер". В создании клипа я не участвовал, учитывая, что Максим сейчас живет в Аргентине, а я в Москве. Никаких съемок мы не производили, это все компьютерная анимация. Не было никаких сложностей в том, что мы были в разных полушариях. Это сложно назвать клипом, это больше лирик-видео. Это все делал Максим, все эти космические пейзажи, пролеты человека через измерения - это все его идеи, но мы их обсуждали», - сказал Борзов.
Он также сообщил, что готовит еще несколько совместных проектов с различными группами, в том числе с неизвестными.
«Я сейчас работаю над альбомом "Воздушная акустика", плюс у меня в планах совместная работа с несколькими коллективами, я там буду как приглашенный артист. Если мне нравится песня, я не отказываюсь. В апреле буду этим заниматься очень активно. Там абсолютно разные группы: и пост-панк группы, и электронные, и рок-группы, и известные, и ноунеймы. Думаю, в этом году от меня будет много сюрпризов», - заключил собеседник НСН.
Ранее Найк Борзов рассказывал «Культурному гиду НСН» о съемках в фильме «Тайное влечение» режиссера Стаси Венковой.
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