Найк Борзов представил клип на новую песню

Найк Борзов представил в полдень пятницы новую, акустическую версию песни «Было, есть и будет», а также клип на нее.

Эта песня вошла в саундтрек к вышедшему на днях в широкий прокат фильму режиссера Стаси Венковой «Тайное влечение». Перед премьерой картины Найк Борзов дал небольшой концерт в кинотеатре «Октябрь». Музыкант рассказывал НСН, что эта песня войдет в новый альбом «Воздушная акустика».