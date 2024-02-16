Найк Борзов представил клип на новую песню
Найк Борзов представил в полдень пятницы новую, акустическую версию песни «Было, есть и будет», а также клип на нее.
Эта песня вошла в саундтрек к вышедшему на днях в широкий прокат фильму режиссера Стаси Венковой «Тайное влечение». Перед премьерой картины Найк Борзов дал небольшой концерт в кинотеатре «Октябрь». Музыкант рассказывал НСН, что эта песня войдет в новый альбом «Воздушная акустика».
«Перед самой премьерой мы сыграем несколько песен из моего нового альбома "Воздушная акустика". В фильм вошла песня "Было, есть и будет» из альбома "Заноза" 2002 года, и буквально сегодня мы закончили работу над клипом на эту песню, на акустическую версию, которая записана буквально только что. Этот альбом "Воздушная акустика" будет состоять из 20 треков – 18 из них это переигранные под рояль и акустическую гитару мои песни из разных альбомов и парочка каверов», - отмечал Борзов.
Музыкант сыграл в этой картине отца главной героини. Борзов отметил, что ранее снимался в эпизодической роли в фильме «Марш утренней зари» Романа Качанова, при этом назвал фильм «Тайное влечение» полноценным дебютом.
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