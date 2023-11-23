Найк Борзов опубликовал клип на песню для мультфильма «Малышарики»
Рок-музыкант Найк Борзов опубликовал клип на песню «Космос», которую записал для мультсериала «Малышарики. Все по-взрослому!». Ролик размещен на YouTube-канале исполнителя.
Главными героями лирического видео стали сам Борзов и персонаж «Малышариков» Ежик, изображенные летящими в космическом корабле.
Ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» Борзов заявил, что будет исполнять песню «Космос» на концертах. По словам музыканта, он немного изменил композицию, дописав припев и добавив историю про лунатиков во втором куплете.
«Эта песня отлично вписывается в мой репертуар. Я вообще любитель чужую песню переделать таким образом, чтобы она стала моей. В этот раз получилось то же самое, чему я очень рад», — поделился Борзов.
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