Найк Борзов опубликовал клип на песню для мультфильма «Малышарики»

Главными героями лирического видео стали сам Борзов и персонаж «Малышариков» Ежик, изображенные летящими в космическом корабле.

Ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» Борзов заявил, что будет исполнять песню «Космос» на концертах. По словам музыканта, он немного изменил композицию, дописав припев и добавив историю про лунатиков во втором куплете.

«Эта песня отлично вписывается в мой репертуар. Я вообще любитель чужую песню переделать таким образом, чтобы она стала моей. В этот раз получилось то же самое, чему я очень рад», — поделился Борзов.

