Кортнев на «Нашествии» рассказал о мистике в своей жизни
Лидер группы «Несчастный случай» рассказал в пресс-центре НСН, что не верит в сверхъестественное, но рассказал о паре удивительных случаев из своей жизни.
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в пресс-центре НСН на поле «Нашествия» рассказал, занимает ли мистика какое-то место в его жизни.
«Я человек совершенно и нерелигиозный, и не мистический, наверное, поэтому мне не кажется, что в моей жизни были какие-то сверхъестественные явления. Были встречи очень счастливые, очень полезные: с Андрюшей Макаревичем мы, например, подружились, когда я был вообще никто», - заявил музыкант.
Однако по ходу пресс-конференции Кортнев все же вспомнил необычные факты.
«Два раза в жизни приснились песни, которые мы играем, почти от начала и до конца: "Сел и поехал" и "Лопухи"», - рассказал музыкант.
Ранее в интервью НСН Кортнев рассказал, что за 20 лет фестиваль «Нашествие» проделал огромный путь от хаоса к порядку.
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