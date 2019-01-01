Кортнев на «Нашествии» рассказал о мистике в своей жизни

Однако по ходу пресс-конференции Кортнев все же вспомнил необычные факты.

«Два раза в жизни приснились песни, которые мы играем, почти от начала и до конца: "Сел и поехал" и "Лопухи"», - рассказал музыкант.

Ранее в интервью НСН Кортнев рассказал, что за 20 лет фестиваль «Нашествие» проделал огромный путь от хаоса к порядку.

