Ревякин: В эпоху денег чувствую себя лишним!

Пресс-конференция группы «Калинов мост» состоялась в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

Лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин рассказал о композициях, которые планирует исполнить с коллективом на предстоящем выступлении, которое состоится в 14 часов на Главной сцене фестиваля.

«Настрой прекрасный. Подготовили шесть произведений, четыре свои и два чужих, наших друзей – одна песня Башлачева и одна Цоя», - отметил он.

Ранее группа «Калинов мост» сообщала, что работает над новым сольным альбомом, средства на который собирает с помощью краудфандинговой платформы. По словам Ревякина, процесс сбора средств близится к завершению.

«Средства на новый альбом еще собираются, я думаю, соберем, там не такая большая сумма, процентов 70 уже собрано. Бессмысленно объяснять, какой будет альбом, дождемся, он выйдет, и мы все его послушаем и покритикуем», - добавил музыкант.

Известно, что альбом будет состоять из 12 песен, группа собирает на запись 500 тысяч рублей. На вопрос журналиста финансового издания о совете, касающемся успешности, Ревякин рассмеялся, сказав, что он человек другой формации и эпохи.

«Я человек социалистический, в нынешнее время мои советы не имеют значения, мне нечего советовать. Сейчас время денег, чистогана, я никак в него не попадаю и чувствую себя в нем лишним», - отметил он.

В заключении пресс-конференции музыкант поздравил фестиваль с юбилеем и рассказал о своем ярком воспоминании с «Нашествия».

«Я хочу поздравить нашествие с 20-летием, еще хотя бы столько же лет. Мое самое хорошее впечатление от фестиваля, самое светлое, полновесное, - когда мы выступали на второй сцене, это не было похоже на индустрию, это было похоже на музицирование», - уточнил он.

На фестивале «Нашествие» группа «Калинов мост» выступает с 2006 года. За время существования коллектива музыканты выпустили 17 студийных альбомов.

