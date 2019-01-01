Кортнев о «Нашествии»: Движение от хаоса к порядку
Музыкант Алексей Кортнев рассказал в интервью НСН, что доволен прогрессом в организации фестиваля «Нашествие».
Лидер группы «Нечастный случай» Алексей Кортнев в эфире НСН рассказал, какой путь проделал фестиваль «Нашествие» за 20 лет.
«За 20 лет фестиваль стал очень профессиональным по организации, по звучанию, по тому, как дисциплинировалась публика. Я считаю, что это большое завоевание, потому что мы должны совершать движение от хаоса к порядку, от любительщины к профессионализму. Фестиваль «Нашествие» - яркий пример того, как это надо делать», - сказал музыкант.
Кортнев пожелал «Нашествию» дальнейшего процветания и поиска новых идей.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Кортнев о «Нашествии»: Движение от хаоса к порядку
- Ревякин: В эпоху денег чувствую себя лишним!
- Зеленский озвучил требования к будущему премьеру Украины
- Вице-спикер правительства Сахалинской области лишился поста после драки
- «Мстители: Финал» бьет рекорд сборов «Аватара»