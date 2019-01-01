Кортнев о «Нашествии»: Движение от хаоса к порядку

Лидер группы «Нечастный случай» Алексей Кортнев в эфире НСН рассказал, какой путь проделал фестиваль «Нашествие» за 20 лет.

«За 20 лет фестиваль стал очень профессиональным по организации, по звучанию, по тому, как дисциплинировалась публика. Я считаю, что это большое завоевание, потому что мы должны совершать движение от хаоса к порядку, от любительщины к профессионализму. Фестиваль «Нашествие» - яркий пример того, как это надо делать», - сказал музыкант.

Кортнев пожелал «Нашествию» дальнейшего процветания и поиска новых идей.

