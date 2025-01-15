«Корни, небо и душа!»: Вадим Самойлов ждет в России новый бум рок-музыки
Юные рокеры ищут сегодня суть в корнях и понимании своего места в мире, поэтому мы находимся в преддверии бума, как идеологического, так и музыкального, сказал в эфире НСН Вадим Самойлов.
В России назревает рок-н-ролльный бум, в основе которого лежат музыкальные и идеологические отсылы к корням, заявил в интервью НСН основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.
Эксперты индустрии, подводя для НСН музыкальные итоги 2024 года, назвали в числе главных трендов возвращение к «корневой» музыке с русскими мотивами и коллаборации артистов разных жанров. Самойлов согласился со вторым трендом, а первый назвал «этапом роста» музыкантов.
«Коллаборации - это не новая история, она иногда всплывает. Это не общий тренд, а этапы развития конкретного исполнителя. Это траектория личного развития артистов, а зрителю это всегда интересно. Что касается тренда возвращения к корням, я думаю, что новое поколение ребят, которые начинают слушать и сочинять рок-музыку, ищут в этих корнях что-то настоящее. У нас обширная медиасреда, в ней очень много качественного, но однообразного поп-продукта, поэтому поиск чего-то сутевого - именно в корнях», – сказал музыкант.
Самойлов также рассказал о фестивале в селе Бараба и сравнил происходящее сегодня в рок-музыке с 1970-ми годами
«Я часто бываю на различных рок-фестивалях. Например в Свердловской области есть село Бараба в Богдановичском районе. Я там собирал картошку, когда был первокурсником. Там есть рок-клуб и проходит областной фестиваль детских рок-ансамблей. Они съезжаются из всего региона – это Тюменская область, Оренбург, Южный Урал, дети от 12 до 18 лет. Из того, что они поют, там и Цой, и "Агата Кристи", и "Король и Шут", и "Небо славян" "Алисы", ну и они уже сочиняют свое. В этом не попытка мейнстрима или какого-то продуктового маркетинга, а там есть душа и запрос миру: кто я и что я, мир не такой, в нем что-то не так. Такой же бум вокально-инструментальных ансамблей был в 1970-х, а через 10 лет появилась волна того, что стало советской, а потом и российской рок-музыкой. Так что мы сейчас находимся в преддверии бума, как идеологического, так и музыкального. Время рок-н-ролла наступает снова», - заключил собеседник НСН.
Генеральный продюсер HiFi-стриминга «Звук» Сергей Балдин ранее говорил НСН, что для него стало удивительным, как в 2024 году хит «Матушка» Татьяны Куртуковой попал в сердце аудитории, отработав «русскую тематику». Он напомнил, что этот трек появился на стримингах еще в феврале 2022-го года, однако выстрелил только спустя два года.
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