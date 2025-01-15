«Корни, небо и душа!»: Вадим Самойлов ждет в России новый бум рок-музыки

В России назревает рок-н-ролльный бум, в основе которого лежат музыкальные и идеологические отсылы к корням, заявил в интервью НСН основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Эксперты индустрии, подводя для НСН музыкальные итоги 2024 года, назвали в числе главных трендов возвращение к «корневой» музыке с русскими мотивами и коллаборации артистов разных жанров. Самойлов согласился со вторым трендом, а первый назвал «этапом роста» музыкантов.