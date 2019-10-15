Кормухина хочет засудить Гагарину за «Кукушку» Цоя

Певица Ольга Кормухина подала в суд на актрису, поп-исполнительницу Полину Гагарину. В своём иске Заслуженная артистка России требует прекратить нарушения авторского права. Как рассказала Кормухина в интервью НСН, поводом для обращения в судебную инстанцию стала кража аранжировки песни «Кукушка» Виктора Цоя. Певица записала кавер-версию этой композиции группы «Кино» в 2011 году для большого проекта канала «Россия», посвященного 50-летию Цоя.

«Мы с Алексеем Беловым долго искали варианты того, как можно записать эту песню. Понимали, что ее уже перепевали до нас и поэтому нужно все сделать совершенно по-другому.