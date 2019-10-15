Кормухина хочет засудить Гагарину за «Кукушку» Цоя
Певица рассказала НСН, почему подала иск к поп-исполнительнице.
Певица Ольга Кормухина подала в суд на актрису, поп-исполнительницу Полину Гагарину. В своём иске Заслуженная артистка России требует прекратить нарушения авторского права. Как рассказала Кормухина в интервью НСН, поводом для обращения в судебную инстанцию стала кража аранжировки песни «Кукушка» Виктора Цоя. Певица записала кавер-версию этой композиции группы «Кино» в 2011 году для большого проекта канала «Россия», посвященного 50-летию Цоя.
«Мы с Алексеем Беловым долго искали варианты того, как можно записать эту песню. Понимали, что ее уже перепевали до нас и поэтому нужно все сделать совершенно по-другому.
«Кукушку» я воспринимала как песню бойца, который и один в поле воин»
К тому же, «Кукушку» я видела по-своему. Если у Цоя в ней есть определенная обреченность, то я ее воспринимала как песню бойца, который и один в поле воин», - рассказала Ольга Кормухина.
В итоге новая версия знаменитого хита вышла, по словам певицы, очень роковой, учитывая всю мощь уникального вокала Кормухиной. Вариант песни пришёлся по душе как поклонникам «Кино» так и новым слушателям. Эта композиция вошла в альбом Ольги Кормухиной «Падаю в небо» (2012), исполнялась на концертах. Певица также выполнила все формальности в плане авторства. В 2011 году Алексей Белов и Ольга Кормухина оформили лицензионный договор на переработку песни с музыкальным лейблом Lavina Records.
Гром грянул в 2015 году, когда в прокат вышел художественный фильм «Битва за Севастополь». Его рекламная кампания была построена не только на кинокадрах, но и на кавер-версии той же песни Виктора Цоя «Кукушка», но уже в исполнении Полины Гагариной. Причём автором значился Константин Меладзе, что стало для Ольги Кормухиной неприятным сюрпризом.
«Они содрали всю вокальную фактуру, темп, и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у «Кино». Я долго находилась в каком-то ступоре, потому что для меня все это было просто дико. Какой-то страшный сон.
«Какой-то страшный сон»
В моем мире быть такого просто не может. Я, как уважающая себя вокалистка, не могу себе позволить перепеть чужое произведение копейка в копейку. Обязательно найду другой подход, другие интонации, это просто дело чести», - отметила певица.
Несмотря на очевидность плагиата, Кормухина и ее команда тогда не могли изменить ситуацию – в Российском авторском обществе заявили, что права на аранжировки кавер-версий не подлежат регистрации. Ситуация изменилась в апреле нынешнего года, когда Верховный суд разъяснил, как следует разрешать подобные споры. Это позволило Ольге Кормухиной и Алексею Белову продолжить борьбу за справедливость.
«В мае 2019 года мы обратились за профессиональным заключением к авторитетному музыкальному критику Михаилу Сегельману. Эксперту были представлены две кавер-версии «Кукушки»: в моём исполнении и Гагариной.
Официальный вердикт эксперта: «Созданное музыкальное произведение «Кукушка» в исполнении Кормухиной является самостоятельным произведением. Музыкальное произведение «Кукушка» в исполнении Гагариной НЕ является переработкой того же музыкального произведения, созданного и исполненного Кормухиной и НЕ является самостоятельным музыкальным произведением», - подчеркнула певица.
Сейчас дело находится на рассмотрении в Тверском районном суде Москвы. Следующее заседание должно пройти в ноябре. 17 октября в 13.00 в пресс-центре НСН состоится пресс-конференция Ольги Кормухиной. Исполнительница ещё раз прояснит журналистам все детали этой истории и предложит самим убедиться в том, как воруют чужие идеи. Как подчёркивает певица:
«Это вопрос принципа»
«Иск — не финансовый, это вопрос принципа. В суд я иду безо всякого зла, просто хочу дать этим людям шанс хотя бы частично восстановить свою совесть, дать шанс поступить правильно. А в этой ситуации правильнее всего будет сказать: «Простите, мы, в самом деле, украли».
Прямая интернет-трансляция пресс-конференции Ольги Кормухиной будет доступна на сайте www.nsn.fm.
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