Кормухина призналась, почему подала в суд на Гагарину спустя 4 года

Ольга Кормухина объяснила, почему решила обратиться в суд спустя четыре года.

«Мы пытались это сделать еще в 2015 или 2016 году, но на тот момент не было судебной практики в отношении конкретно такого авторского права. Нам сказали, что это займет очень много времени, отнимет много сил. А мы тогда готовили с Алексеем мою главную концертную программу концептуальную», - сказала она.

Отметим, что иск Кормухиной о прекращении нарушения Гагариной ее авторских прав уже зарегистрирован в Тверском суде города Москвы.

