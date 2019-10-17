Кормухина призналась, почему подала в суд на Гагарину спустя 4 года
Певица Ольга Кормухина рассказала в эфире НСН, что хотела подать в суд на Полину Гагарину уже давно.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» проходит пресс-конференция на тему "Украли «КУКУШКУ ": Кормухина против Гагариной».
Заслуженная артистка России, певица Ольга Кормухина решила засудить коллегу Полину Гагарину из-за того, что в 2015 году та исполнила ту же кавер-версию песни «Кукушка» Виктора Цоя, которую в 2011 году записала сама Кормухина. Песня в исполнении Гагариной использовалась в качестве саундтрека к фильму «Битва за Севастополь»
Ольга Кормухина объяснила, почему решила обратиться в суд спустя четыре года.
«Мы пытались это сделать еще в 2015 или 2016 году, но на тот момент не было судебной практики в отношении конкретно такого авторского права. Нам сказали, что это займет очень много времени, отнимет много сил. А мы тогда готовили с Алексеем мою главную концертную программу концептуальную», - сказала она.
Отметим, что иск Кормухиной о прекращении нарушения Гагариной ее авторских прав уже зарегистрирован в Тверском суде города Москвы.
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