Иван Демьян: Пласт поколений «Нашествия» растет!

В этом году крупнейший всероссийский музыкальный фестиваль под открытым небом «НАШЕСТВИЕ» отметит свое 20-летие. Самый масштабный и посещаемый фестиваль в России и ближнем зарубежье в 2019 году соберет всех самых именитых музыкантов страны сразу на трёх сценах.

Лидер группы «7Б» Иван Демьян рассказал НСН о своем первом «Нашествии» и о том, что нужно ожидать от фестиваля в этом году.

«Я помню свое первое "Нашествие", это Раменское, все было четко, помню, очки сползли с меня, на губе остались, и это фото так и мелькало потом. Я понимаю весь серьезный масштаб праздника, к которому присоединяются новые люди, пласт поколений растет. Приятно видеть поддержку тех, кто любит, уважает творчество. Интересно также остаться посмотреть на выступление других групп, других музыкантов. Если публика подсела на живую музыку, она всегда останется на той же волне и энергетике. И будет колбаситься. Всем, кто собирается на "Нашествие" - и музыкантам, и зрителям дам один совет – будьте уверены в том, что все будет ХО-РО-ШО! То, что мы готовим, это всегда неожиданно и спонтанно, у нас есть еще месяц до выступления, поэтому я обязательно чем-то вас удивлю», - пообещал он.

Ранее фронтмен группы «СЛОТ» Игорь «КЭШ» Лобанов рассказал НСН о том, что главное обстоятельство, которое возвращает его из года в год на фестиваль – это приятные встречи с друзьями и коллегами.

