Концерты музыкантов в ресторанах могут запретить до конца года из-за пандемии

Концерты в ресторанах, кафе и барах могут запретить до конца года. С таким предложением к главе Роспотребнадзора Анне Поповой уже обратился депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

Он пояснил, что в таких небольших, плохо проветриваемых помещениях создаются условия для распространения коронавирусной инфекции, передает RT. Посетители при этом находятся без масок, часть людей поет, часть едят.

Брать количеством: Пригожин назвал способ реанимировать концерты

Парламентарий просит рассмотреть целесообразность введения запрета на выступления музыкантов до конца года.

Лидер «Машины времени» в эфире НСН отметил, что власти России выработали нормы по работе театров и ресторанов, а концерты везде проходят по-разному. Он назвал ситуацию «полнейшим бардаком».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусКонцертРесторан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры