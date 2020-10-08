Концерты музыкантов в ресторанах могут запретить до конца года из-за пандемии
Концерты в ресторанах, кафе и барах могут запретить до конца года. С таким предложением к главе Роспотребнадзора Анне Поповой уже обратился депутат Госдумы Евгений Фёдоров.
Он пояснил, что в таких небольших, плохо проветриваемых помещениях создаются условия для распространения коронавирусной инфекции, передает RT. Посетители при этом находятся без масок, часть людей поет, часть едят.
Парламентарий просит рассмотреть целесообразность введения запрета на выступления музыкантов до конца года.
Лидер «Машины времени» в эфире НСН отметил, что власти России выработали нормы по работе театров и ресторанов, а концерты везде проходят по-разному. Он назвал ситуацию «полнейшим бардаком».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru