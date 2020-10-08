Концерты музыкантов в ресторанах могут запретить до конца года из-за пандемии

Концерты в ресторанах, кафе и барах могут запретить до конца года. С таким предложением к главе Роспотребнадзора Анне Поповой уже обратился депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

Он пояснил, что в таких небольших, плохо проветриваемых помещениях создаются условия для распространения коронавирусной инфекции, передает RT. Посетители при этом находятся без масок, часть людей поет, часть едят.