Концерты группы «ДДТ» в Челябинске и Магнитогорске снова перенесли

«Вынуждены сообщить вам, что по независящим от группы и организаторов причинам концерты группы ДДТ в Челябинске 17 февраля и в Магнитогорске 19 февраля, а также в Оренбурге 21 февраля, переносятся на неопределенный срок. Новые даты выступления мы сообщим, как только появится такая возможность», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что купившие билеты могут их сдать, желающие их оставить смогут прийти по этим документам на концерт - билеты будут действительны и не потребуют обмена.

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук говорил в декабрьском интервью НСН, что сейчас музыканты не гастролируют, а только пишутся.

«Мы стараемся и сейчас пишем новые песни, а что делать? Нам ничего не остается делать, концерты нам прикрыли. Работаем постоянно в студии», - отмечал Шевчук.



