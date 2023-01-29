Концерты группы «ДДТ» в Челябинске и Магнитогорске снова перенесли
Концерты группы «ДДТ», запланированные на февраль в Челябинске и Магнитогорске, перенесены на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте группы Юрия Шевчука.
«Вынуждены сообщить вам, что по независящим от группы и организаторов причинам концерты группы ДДТ в Челябинске 17 февраля и в Магнитогорске 19 февраля, а также в Оренбурге 21 февраля, переносятся на неопределенный срок. Новые даты выступления мы сообщим, как только появится такая возможность», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что купившие билеты могут их сдать, желающие их оставить смогут прийти по этим документам на концерт - билеты будут действительны и не потребуют обмена.
Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук говорил в декабрьском интервью НСН, что сейчас музыканты не гастролируют, а только пишутся.
«Мы стараемся и сейчас пишем новые песни, а что делать? Нам ничего не остается делать, концерты нам прикрыли. Работаем постоянно в студии», - отмечал Шевчук.
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