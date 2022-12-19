Верховный суд Башкирии оставил в силе штраф Шевчуку за дискредитацию ВС

Верховный суд Башкирии не стал отменять штраф лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает РИА Новости.

Юрий Шевчук: После тяжелых времен случится «взрыв». В искусстве

Решение Советского районного суда Уфы было оставлено без изменений. Адвокат Шевчука Александр Передрук, просивший отменить штраф, заявил, что намерен обжаловать это постановление в шестом кассационном суде в Самаре.

Ранее Шевчук признан виновным в дискредитации российской армии, музыкант получил штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СпецоперацияШтрафБашкирияЮрий Шевчук
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры