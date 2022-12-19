Верховный суд Башкирии оставил в силе штраф Шевчуку за дискредитацию ВС
Верховный суд Башкирии не стал отменять штраф лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает РИА Новости.
Решение Советского районного суда Уфы было оставлено без изменений. Адвокат Шевчука Александр Передрук, просивший отменить штраф, заявил, что намерен обжаловать это постановление в шестом кассационном суде в Самаре.
Ранее Шевчук признан виновным в дискредитации российской армии, музыкант получил штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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