Верховный суд Башкирии оставил в силе штраф Шевчуку за дискредитацию ВС

Решение Советского районного суда Уфы было оставлено без изменений. Адвокат Шевчука Александр Передрук, просивший отменить штраф, заявил, что намерен обжаловать это постановление в шестом кассационном суде в Самаре.

Ранее Шевчук признан виновным в дискредитации российской армии, музыкант получил штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».