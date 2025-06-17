Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов заявил в интервью НСН, что с удовольствием выступит на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» и представит там песни из нового, еще не вышедшего альбома.

Рок-фестиваль пройдет 26-27 июля в кинопарке «Москино». За два дня на сцене выступят 15 рок-артистов, в числе которых «Ленинград», «Крематорий», «ПилОт», «АнимациЯ», «Гудтаймс», Найк Борзов и другие исполнители. Кулясов рассказал, каким будет выступление его группы.