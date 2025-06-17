«Концентрат хитов и эмоций»: Группа «АнимациЯ» представит новинки на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
Выступить на площадке «Москино» будет особенно приятно, поскольку «АнимациЯ» снимает киноэпизоды по альбому «Отрицательное время», сказал в эфире НСН Константин Кулясов.
Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов заявил в интервью НСН, что с удовольствием выступит на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» и представит там песни из нового, еще не вышедшего альбома.
Рок-фестиваль пройдет 26-27 июля в кинопарке «Москино». За два дня на сцене выступят 15 рок-артистов, в числе которых «Ленинград», «Крематорий», «ПилОт», «АнимациЯ», «Гудтаймс», Найк Борзов и другие исполнители. Кулясов рассказал, каким будет выступление его группы.
«Люди приезжают на фестивали для того, чтобы услышать лучшие композиции от каждого артиста. Фестиваль является концентратом хитов и эмоций. Поэтому я искренне считаю, что в нашем случае нужно играть часовой сет из лучших песен коллектива за последние 25 лет. Именно так мы и сделаем. Все лучшее мы, конечно, сыграть не успеем, но песен 15-16, думаю, осилим», - сказал вокалист группы «АнимациЯ».
По его словам, в кинопарке прозвучат и песни с альбома «Отрицательное время».
«На площадке "Москино" я никогда не был. Очень интересно там побывать, посмотрю с удовольствием. Тем более, что мы сейчас сами занимаемся небольшим кинопроизводством. Мы снимаем 12 эпизодов для нашего уже выходящего альбома "Отрицательное время". Будет выходить по одному эпизоду в месяц. Первый эпизод "Сыну" уже вышел и представлен в хит-параде "НАШЕго Радио" "Чартова Дюжина". Второй эпизод выйдет 26 июня, а когда мы приедем на фестиваль "НАШИ В ГОРОДЕ" сможем со сцены исполнить все три трека, выходящие в дофестивальный период. Эти песни, безусловно, можно включить в число лучших», - заключил собеседник НСН.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ранее заявил, что давно не выступал на столичных опен-эйрах, очень рад фестивалю «НАШИ В ГОРОДЕ» и порадует фанатов лучшими песнями, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«НАШИ В ГОРОДЕ» – традиционный фестиваль «НАШЕго Радио» – впервые прошёл в 2002 году в Санкт-Петербурге. Во время концертов в разных городах России аудитория фестиваля составляла более 100 тысяч человек, а суммарная аудитория в крупных городах за годы существования достигает порядка полумиллиона человек.
На площадках выступали такие знаковые музыканты, как Гарик Сукачев, Диана Арбенина, Светлана Сурганова, Вадим Самойлов, Валерий Сюткин, Сергей Бобунец, группы «Ария», «ПилОт», «Секрет», «Ундервуд», «Мураками».
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