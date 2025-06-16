Группы «ГУДТАЙМС» и «АнимациЯ» выступят на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
На сцене под открытым небом в кинопарке «Москино» 26-27 июля также выступят «Ленинград», RADIO TAPOK, ПилОт, F.P.G, Найк Борзов и еще восемь пока необъявленных групп.
Новыми участниками фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» стали группы «АнимациЯ» и «ГУДТАЙМС». Мероприятие пройдет в кинопарке «Москино» 26-27 июля. Об этом сообщили НСН в оргкомитете фестиваля.
За два дня на сцене выступят 15 рок-групп. Также все желающие смогут встретиться с любимыми киноактерами, кроме того, организаторы подготовили такие развлечения для всей семьи, как аквагрим, надувные батуты, дартс, аэрохоккей и баскетбол.
«Приглашаем вас провести выходные в атмосфере живой музыки и творчества. Уверена, что музыкальный марафон станет масштабным событием в культурной жизни города и надолго зарядит горожан отличным настроением. Это хорошая возможность еще раз послушать любимых артистов и встретиться в компании друзей», — отметила генеральный директор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева.
В свою очередь вокалист коллектива «АнимациЯ» Константин Кулясов пообещал поклонникам исполнить лучшие хиты за 25 лет.
«Всем привет! Совсем скоро, 27 июля, мы приедем на фестиваль “НАШИ В ГОРОДЕ” и будем играть с 15.00 полноценный часовой сет, который будет в себя включать традиционно самые лучшие песни, записанные и исполненные нами за 25 лет. Мы всех вас ждем у сцены и надеемся, что и мы, и вы оставим друг о друге оставим только хорошие впечатления. До встречи!» — сказал Кулясов.
В свою очередь фронтмен группы «ГУДТАЙМС» Артем Шаров добавил, что безумно рад участию коллектива в фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» 26 июля.
«Отличный состав, куча хороших музыкантов, отличная сцена, громкий звук, яркий свет — будет все, как вы любите. Ну и, конечно, лучшие песни лучшей на свете группы “ГУДТАЙМС”», — отметил он.
Ранее оргкомитет фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» объявил хедлайнеров — группу «Ленинград» с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым и RADIO TAPOK, а также первую тройку участников: группы ПилОт, F.P.G и Найка Борзова.
«НАШИ В ГОРОДЕ» — традиционный фестиваль «НАШЕго Радио» — впервые прошёл в 2002 году в Санкт-Петербурге. Во время концертов в разных городах России аудитория фестиваля составляла более 100 тысяч человек, а суммарная аудитория в крупных городах за годы существования достигает порядка полумиллиона человек.
Добраться до фестиваля можно на общественном городском транспорте от станций метро «Теплый Стан» и «Ольховая».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ДТП в Башкирии погиб чемпион мира по мотогонкам Николай Красников
- СМИ: ЕС планирует отказаться от импорта российского урана к 2030 году
- В Орле остекление в трех домах повреждено при атаке дронов ВСУ
- У берегов южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6
- Отделение посольства США в Тель-Авиве было повреждено при ударах
- В Госдуме предложили ввести в школах единую спортивную форму
- Орешкин: Модель роста экономики России исчерпана
- Генпрокуратура заявила о росте коррупционных преступлений на 24%
- В двух регионах РФ уничтожили 12 украинских беспилотников
- Главной киберугрозой для россиян назвали мошеннические звонки в мессенджерах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru