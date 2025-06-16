Группы «ГУДТАЙМС» и «АнимациЯ» выступят на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»

«Приглашаем вас провести выходные в атмосфере живой музыки и творчества. Уверена, что музыкальный марафон станет масштабным событием в культурной жизни города и надолго зарядит горожан отличным настроением. Это хорошая возможность еще раз послушать любимых артистов и встретиться в компании друзей», — отметила генеральный директор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева.

В свою очередь вокалист коллектива «АнимациЯ» Константин Кулясов пообещал поклонникам исполнить лучшие хиты за 25 лет.

«Всем привет! Совсем скоро, 27 июля, мы приедем на фестиваль “НАШИ В ГОРОДЕ” и будем играть с 15.00 полноценный часовой сет, который будет в себя включать традиционно самые лучшие песни, записанные и исполненные нами за 25 лет. Мы всех вас ждем у сцены и надеемся, что и мы, и вы оставим друг о друге оставим только хорошие впечатления. До встречи!» — сказал Кулясов.

В свою очередь фронтмен группы «ГУДТАЙМС» Артем Шаров добавил, что безумно рад участию коллектива в фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» 26 июля.

«Отличный состав, куча хороших музыкантов, отличная сцена, громкий звук, яркий свет — будет все, как вы любите. Ну и, конечно, лучшие песни лучшей на свете группы “ГУДТАЙМС”», — отметил он.

Ранее оргкомитет фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» объявил хедлайнеров — группу «Ленинград» с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым и RADIO TAPOK, а также первую тройку участников: группы ПилОт, F.P.G и Найка Борзова.

«НАШИ В ГОРОДЕ» — традиционный фестиваль «НАШЕго Радио» — впервые прошёл в 2002 году в Санкт-Петербурге. Во время концертов в разных городах России аудитория фестиваля составляла более 100 тысяч человек, а суммарная аудитория в крупных городах за годы существования достигает порядка полумиллиона человек.

Добраться до фестиваля можно на общественном городском транспорте от станций метро «Теплый Стан» и «Ольховая».

