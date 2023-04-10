Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» получил за неделю более 400 заявок

Организаторы Всероссийского музыкального конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» отмечают большой интерес к нему со стороны молодых музыкантов.

По их данным, за первую неделю со старта конкурса получено уже более 400 заявок.

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Победители конкурса получат возможность выступить на фестивале «НАШЕСТВИЕ 2023», попасть в ротацию «НАШЕГО Радио», записать пластинку и отправиться в гастрольный тур по России.

Заявки принимаются до 15 мая. Принять участие в конкурсе может практически любой житель России от 18 до 35 лет.

Один из членов жюри, заслуженный артист России, участник групп «Машина времени» и «Воскресение» Евгений Маргулис ранее рассказал НСН, чем его привлек этот конкурс.

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ФОТО: НСН
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