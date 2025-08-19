«Кому он нужен?»: Собравшегося в Москву DJ Snake сравнили с Киркоровым
Никто из крупных артистов пока не собирается в Россию, и, возможно, многих из них уже и не пустят сюда из-за поддержки Украины, а DJ Snake приглашен просто для инфошума, заявил НСН Максим Лейкин.
Сооснователь фестиваля электронной музыки TRIP Максим Лейкин рассказал НСН, что приезд DJ Snake в Москву не является большим событием для нашей индустрии, так как он делает простую танцевальную музыку, и пошутил, что DJ Snake - это «местный» Филипп Киркоров.
Легендарный французский DJ Snake (Уильям Сами Этьен Григасин) выступит в Москве в сентябре на событии электронной музыки «Портал 2030-2050», пишет Telegram-канал Mash. Исполнитель входит в топ-10 самых прослушиваемых и востребованных диджеев в мире и является автором хитов «Leon on», «Turn Down for What», «Taki Taki», «Get Low». Лейкин объяснил, почему ничего "сверхъестественного" в приезде этого диджея нет.
«В этом событии ничего сверхъестественного. Он француз, но у него есть алжирский паспорт, который позволяет ему приехать, избегая всех санкций и прочего. Но даже если бы не было СВО, я не уверен, что он был бы здесь кому-то нужен. Это чистый EDM (англ. Electronic Dance Music - "танцевальная музыка", прим. НСН), он у них как Филипп Киркоров. Так что это такой тактический ход. Я был совсем недавно на музыкальной конференции в Испании, общался со всеми агентствами, и скажу так, что пока к нам из больших артистов никто не собирается. Я тоже этим летом привозил диджея из Европы, все состоялось, но ничего особенного в этом нет. Так что пока преждевременно ожидать каких-то массовых гастролей в нашу страну. Пусть сначала еще доедет. А то часто бывает, что они обещают, а потом мероприятие отменяется», - отметил он.
Также Лейкин назвал условия, при которых музыкальное и концертное сотрудничество с Западом может восстановиться.
«Дело даже не в окончании СВО, в первую очередь нужно снятие санкций, и чтобы менеджмент артистов и большинство самих артистов, а также букинг-агентств нормализовали с нами сотрудничество. Плюс нюанс в том, что многие артисты открыто выступали в поддержку Украины, поэтому еще неизвестно, как на это отреагируют наши погранслужбы и прочее. Поэтому вполне возможно, что некоторым въезд сюда будет запрещен», - рассказал он.
Ранее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников ответил на вопрос НСН, когда в Россию приедут певица Тейлор Свифт и рэпер Кендрик Ламар, и стоит ли ждать западных звезд на фоне успешных, по мнению лидера США Дональда Трампа, переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
