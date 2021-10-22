Клоунада или хулиганство? Ударивший зрителя «Ляпис-Михалок» разочаровал фанатов

Поведение одного из основателей белорусской панк-рок-группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка может являться обычной постановочной сценой для привлечения внимания, сказал музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал инцидент на концерте музыканта, произошедший в украинской Полтаве в четверг, 21 октября. На видеозаписях с выступления видно, как один из зрителей забрался на сцену с гитарой, чтобы что-то спеть, однако Михалок потребовал показать ему билет, а затем ударил мужчину головой в нос. Музыкант заявил, что таким образом «следит за порядком», а также подчеркнул, что пострадавший якобы не заплатил за вход. Остальные зрители не поддержали Михалка и потребовали завершения концерта.