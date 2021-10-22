Клоунада или хулиганство? Ударивший зрителя «Ляпис-Михалок» разочаровал фанатов
Агрессивное поведение Сергея Михалка может быть расценено как хулиганство, так как он травмировал другого человека, заявил Михаил Марголис.
Поведение одного из основателей белорусской панк-рок-группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка может являться обычной постановочной сценой для привлечения внимания, сказал музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал инцидент на концерте музыканта, произошедший в украинской Полтаве в четверг, 21 октября. На видеозаписях с выступления видно, как один из зрителей забрался на сцену с гитарой, чтобы что-то спеть, однако Михалок потребовал показать ему билет, а затем ударил мужчину головой в нос. Музыкант заявил, что таким образом «следит за порядком», а также подчеркнул, что пострадавший якобы не заплатил за вход. Остальные зрители не поддержали Михалка и потребовали завершения концерта.
«Безотносительно к тому, музыкант это или не музыкант, Михалок или не Михалок, ситуация, мягко говоря, не позитивная. Я не понимаю, чем вызываются такие реакции у самого Сергея. Да, в этом случае был акцентированный удар, но иногда кажется, что в его поведении есть элемент запрограммированности. Вот так взять и целенаправленно вычислить человека в зале, где было явно не пять зрителей, при этом человек так спокойно вышел на сцену, после всего началась вся эта ситуация с подставными фразами вроде «щас мне принесут билет», «я щас тебе сам дам»... Напоминает сценографию. С другой стороны, человек вроде как реально пострадал. Даже если ситуация постановочная, она все равно диковатая, и непонятно, на кого рассчитано и зачем это нужно самому артисту», - выразил недоумение музыкальный писатель.
По словам Марголиса, поведение артиста также можно расценить как обычное хулиганство.
«В плане привлечения ответственности нет никаких специальных методов для артистов. Если это реальная ситуация без заранее подготовленных ходов, то это обычное бытовое хулиганство, оно так и воспринимается, не имеет значения, артист это или нет. Это агрессия одного человека по отношению к другому. Но, повторюсь, у меня есть сомнения в естественности и непроизвольности этой ситуации. Я немало посещаю [концертов], смотрю, но я не видел со стороны артистов таких решений, когда вдруг со сцены, не из зала или другого места, а со сцены целенаправленно выбирается какой-то человек в зале, и целая цепочка действий доводится до условного «логического завершения». Напоминает старые цирковые программы, в которых для фокусников, клоунов, иллюзионистов в зале сидели «подсадные» персонажи, которых якобы случайно выбирали из зала. А потом оказывалось, что это не совсем случайные люди. Может быть, и это [сделано] для привлечения внимания», - предположил журналист.
Ранее организатор концертов и генеральный директор компании «musicdistribution» Илья Дурманов рассказал НСН, что объявление нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября стало сильным ударом по концертной индустрии.
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