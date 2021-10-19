Маршалл: Концертную индустрию кидают в печь ограничений

Алан Маршалл: «Не сомневаюсь, что это предложение будет одобрено и принято, и мы вместе с вами всю нерабочую неделю будем дружно противостоять коронавирусу. Но это конечно такой очередной тревожный звоночек для концертной индустрии, которую по-прежнему без устали кидают в раскаленную печь ограничений. Очень ждем, когда все это закончится», - понадеялся музыкальный продюсер в беседе с Радиоточкой НСН.

