Маршалл: Концертную индустрию кидают в печь ограничений
Музыкальный продюсер фестиваля «Нашествие» Алан Маршалл специально для НСН подготовил топ главных новостей из мира музыки, на его взгляд.
Голикова предложила ввести нерабочую неделю
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину с инициативой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. "При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года", — сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Алан Маршалл: «Не сомневаюсь, что это предложение будет одобрено и принято, и мы вместе с вами всю нерабочую неделю будем дружно противостоять коронавирусу. Но это конечно такой очередной тревожный звоночек для концертной индустрии, которую по-прежнему без устали кидают в раскаленную печь ограничений. Очень ждем, когда все это закончится», - понадеялся музыкальный продюсер в беседе с Радиоточкой НСН.
Группа «Эпидемия» представила свою версию «Мертвых звезд».
Группа «Эпидемия» приняла участие в трибьюте группы «СЛОТ», коллектив сегодня представил свою версию песни «Мертвые звезды». Это первый сингл с готовящегося большого трибьют- проекта “СЛОТ XX TRIBUTE”, пластинка приурочена к празднованию 20-летия группы.
Алан Маршалл: «В рамках этого трибьюта новые песни будут выходить каждую неделю - и уже в эту пятницу группа GOODTIMES представит свое прочтение песни 17 лет группы СЛОТ. А юбилейные концерты стартуют со следующего года - 12 февраля в клубе "Морзе" в Санкт-Петербуре и 18 февраля в Adrenaline Stadium в Москве. Ждем всех поклонников!» - пригласил собеседник НСН.
Ольга Бузова лишилась голоса
Ольга Бузова заявила на своих ресурсах о том, что потеряла голос. Певица призналась, что подобное происходит с ней лишь второй раз в жизни. Форс-мажор она объяснила волнением перед предстоящим концертом.
Алан Маршалл: «Я, честно говоря, не успел заметить, когда она в первый раз потеряла свой голос. Кажется, это наверное самая сомнительная реклама своего ближайшего концерта. Но, надеюсь, Оля восстановится и будет петь своим голосом и полном ограничений аншлаге!» - отметил он.
Lindemann приедет в Adrenaiine Stadium
Группа Lindemann даст концерт в московском клубе Adrenaiine Stadium 28 января 2022 года. Коллектив фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна впервые сыграет обновленном составе в рамках европейского тура «Ich Hasse Kinder».
Алан Маршалл: «Есть надежда, что Тилль на этом концерте споет и свой уже обширный русскоязычный репертуар. Да и вообще, гражданину Линдеманну пора бы уже задуматься, а не пора ли подаваться на российское гражданство?» - в шутку предложил продюсер.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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