Дурманов: Нерабочие дни – сильный удар по концертной индустрии
Организатор концертов и генеральный директор компании «musicdistribution» Илья Дурманов специально для НСН подготовил топ главных новостей из мира музыки, на его взгляд.
Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Президент отметил, что нерабочие дни могут быть продлены и после 7 ноября в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции, но правительство пообещало поддержать малый и средний бизнес. Кабмин РФ предложил возобновить программы кредитной поддержки бизнеса фот 3.0, которые действовали с марта по июль.
Илья Дурманов: «Для нас, участников музыкально-концертной индустрии, это значит одно: в лучшем случае перенос мероприятий, в худшем – его отмена. В ближайшее время все организаторы концертов по всей стране объявят, как будут и будут ли проходить мероприятия. Объявление нерабочих дней – сильный удар по нашей индустрии. Это значит, что артисты не заработают деньги, а следовательно, не снимут новый клип, не представят новый альбом и так далее. Концертная площадка не заработает, а следовательно, звукорежиссеры, бармены, официанты, пиарщики и все остальные сотрудники клуба не получат заработную плату, не с чего. К сожалению, концертная индустрия живет так уже почти два года. Предоставление кредитов мера недостаточная, каким бы не был процент, кредит надо отдавать, а откуда взять деньги, если работы нет? Да, ситуация с коронавирусом остается сложной и мы понимаем, что здоровье человека и его жизнь всегда стоят на первом месте. И вакцинацию населения нужно ускорять, но может быть, стоило бы не отменять мероприятия и лишать людей работы, а например, просто сделать все концерты covid-free?» - предположил организатор в беседе с "Радиоточкой НСН".
ИМИ занялся ментальным здоровьем музыкантов вместе с психиатрами
Издание рассказывает о том, как распознать ментальные расстройства и куда обратиться за помощью. Кроме того, оно предлагает профессиональные советы для ситуаций, которые можно проработать самостоятельно: к примеру, как реагировать на негатив в интернете, как преодолеть творческий кризис и эмоциональное выгорание и что делать, если родные и близкие не поддерживают ваш выбор стать музыкантом.
Илья Дурманов: «Это отличная инициатива! Причем поможет она не только самим артистами, но и всем, кто занят в музыкальном бизнесе. Все работающие люди в нем – люди творческие, они эмоциональны и работают буквально 24 часа в сутки, а следовательно и выгорание испытывают часто. Хорошо, что теперь им могут помочь, подсказать, как бороться и быстрее приходить в себя», - отметил собеседник НСН.
Сегодня Снупу Доггу – 50
На современную моду в разное время влияли многие рэперы, но никто из них так не забавлялся с собственным внешним видом, как Снуп Догг.
Илья Дурманов: «Я, как человек, который чаще работал с рэп-артистами, признаю заслуги Снуп Догга, хотя самому нравится больше новая школа. Machine Gun Kelly, например. Буду рад снова его привезти в Москву. Всем рэп!» - сказал он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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