Дурманов: Нерабочие дни – сильный удар по концертной индустрии

Илья Дурманов: «Для нас, участников музыкально-концертной индустрии, это значит одно: в лучшем случае перенос мероприятий, в худшем – его отмена. В ближайшее время все организаторы концертов по всей стране объявят, как будут и будут ли проходить мероприятия. Объявление нерабочих дней – сильный удар по нашей индустрии. Это значит, что артисты не заработают деньги, а следовательно, не снимут новый клип, не представят новый альбом и так далее. Концертная площадка не заработает, а следовательно, звукорежиссеры, бармены, официанты, пиарщики и все остальные сотрудники клуба не получат заработную плату, не с чего. К сожалению, концертная индустрия живет так уже почти два года. Предоставление кредитов мера недостаточная, каким бы не был процент, кредит надо отдавать, а откуда взять деньги, если работы нет? Да, ситуация с коронавирусом остается сложной и мы понимаем, что здоровье человека и его жизнь всегда стоят на первом месте. И вакцинацию населения нужно ускорять, но может быть, стоило бы не отменять мероприятия и лишать людей работы, а например, просто сделать все концерты covid-free?» - предположил организатор в беседе с "Радиоточкой НСН".





