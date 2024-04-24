Киркоров заявил, что на концерте в «Олимпийском» забыл слова песни «Снег»
Народный артист России Филипп Киркоров признался, что во время выступления в «Олимпийском» забыл слова в песне «Снег». Об этом сообщает NEWS.ru.
По его словам, причиной инцидента стало сильное волнение, из-за которого у него из головы вылетели все строчки, которые следовало петь после слов «разучился любить февраль».
«И я начинаю говорить: «апрель, март». На ходу придумываю какие-то слова. Этот ужас, паника от того, что ты забываешь слова, я не забуду никогда», - рассказал Киркоров.
Певец добавил, что в тот момент ему было очень стыдно, зато песня была исполнена живьём.
Ранее Киркоров признался, что частично использует фонограмму даже в своих сольных концертах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутату Журавлеву: Жаль людей, для которых любовь к родине не главная ценность
- Киркоров заявил, что на концерте в «Олимпийском» забыл слова песни «Снег»
- Россиянина приговорили за госизмену и теракт к 15 годам колонии
- СМИ: Спрос на «запрещенные» книги на маркеплейсах вырос до 40%
- СМИ: Умерла блогер Лена Миро
- В РАН подготовили программу исследования Луны до 2050 года
- «Автодор» повысил тарифы на проезд по платным участкам дорог до 25%
- Бронетехнику НАТО привезли на Поклонную гору в Москву
- В Брянской области могут построить завод по выпуску обезболивающих препаратов
- В Подмосковье при взрыве противогаза пострадали четыре человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru