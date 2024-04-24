Киркоров заявил, что на концерте в «Олимпийском» забыл слова песни «Снег»

По его словам, причиной инцидента стало сильное волнение, из-за которого у него из головы вылетели все строчки, которые следовало петь после слов «разучился любить февраль».

«И я начинаю говорить: «апрель, март». На ходу придумываю какие-то слова. Этот ужас, паника от того, что ты забываешь слова, я не забуду никогда», - рассказал Киркоров.

Певец добавил, что в тот момент ему было очень стыдно, зато песня была исполнена живьём.

Ранее Киркоров признался, что частично использует фонограмму даже в своих сольных концертах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

