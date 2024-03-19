Киркоров заявил о приостановке концертов для подготовки нового шоу
Певец Филипп Киркоров сообщил, что приостанавливает концертную деятельность для подготовки шоу «Черная пантера». Об этом он рассказал в беседе с журналистами на церемонии вручения музыкальной премии Bravo.
Премьера шоу состоится 30 апреля в кинотеатре «Художественный» в Москве. По словам Киркорова, его занятие телевизионными проектами не означает уход со сцены.
«Хочу подготовить что-то новое, новую программу, новое видение своего шоу», - цитирует исполнителя ТАСС.
Ранее Киркоров заявил, что «сам себя отменил» после скандальной «голой» вечеринки в клубе «Мутабор». Музыкант признался, что устал от творческой деятельности и решил взять паузу, передает «Радиоточка НСН».
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