Киркоров заявил о приостановке концертов для подготовки нового шоу

Певец Филипп Киркоров сообщил, что приостанавливает концертную деятельность для подготовки шоу «Черная пантера». Об этом он рассказал в беседе с журналистами на церемонии вручения музыкальной премии Bravo.

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Премьера шоу состоится 30 апреля в кинотеатре «Художественный» в Москве. По словам Киркорова, его занятие телевизионными проектами не означает уход со сцены.

«Хочу подготовить что-то новое, новую программу, новое видение своего шоу», - цитирует исполнителя ТАСС.

Ранее Киркоров заявил, что «сам себя отменил» после скандальной «голой» вечеринки в клубе «Мутабор». Музыкант признался, что устал от творческой деятельности и решил взять паузу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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