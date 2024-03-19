Киркоров заявил о приостановке концертов для подготовки нового шоу

Премьера шоу состоится 30 апреля в кинотеатре «Художественный» в Москве. По словам Киркорова, его занятие телевизионными проектами не означает уход со сцены.

«Хочу подготовить что-то новое, новую программу, новое видение своего шоу», - цитирует исполнителя ТАСС.

Ранее Киркоров заявил, что «сам себя отменил» после скандальной «голой» вечеринки в клубе «Мутабор». Музыкант признался, что устал от творческой деятельности и решил взять паузу, передает «Радиоточка НСН».

