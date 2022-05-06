Киркоров извинился за танцы на кресте
Певец Филипп Киркоров извинился за танцы на кресте на своем юбилейном концерте после того, как им заинтересовалась Генпрокуратура. По словам артиста, номер «Мария Магдалена» посвящен матери, котора ушла из жизни в день его рождения.
«Я не вкладывал в режиссуру номера никакого зла или кощунственного умысла. Для меня, как для верующего человека, крайне важны и почитаемы религиозные святыни. Всё, что происходило на сцене - исключительно фантазийная история, которая ни в коем разе не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии. Поэтому, если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения!» - написал певец в соцсетях.
Ранее в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против Киркорова обратился основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев. Он заявил, что «человек-павлин верхом на кресте» - это ни что иное как «сознательное крестопопирательство и оскорбление чувств миллионов верующих».
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