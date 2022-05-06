Певец Филипп Киркоров извинился за танцы на кресте на своем юбилейном концерте после того, как им заинтересовалась Генпрокуратура. По словам артиста, номер «Мария Магдалена» посвящен матери, котора ушла из жизни в день его рождения.



«Я не вкладывал в режиссуру номера никакого зла или кощунственного умысла. Для меня, как для верующего человека, крайне важны и почитаемы религиозные святыни. Всё, что происходило на сцене - исключительно фантазийная история, которая ни в коем разе не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии. Поэтому, если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения!» - написал певец в соцсетях.